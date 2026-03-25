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台灣近年全面推動電動公車，目標2030年全面電動化。經濟部、台電今（25）日赴立法院經濟委員會報告，民進黨立委林岱樺質疑，台電設下時間電價陷阱，讓使用快充電動公車被迫負擔4倍電價，認為是制度性霸凌。台電表示，現有方案過去是有與業者討論，提出1個月內再與業者討論，看是否重新評估。據國發會在2022年所發布的「2050淨零碳排路徑」，市區公車2025年電氣化35%，目標在2030年全面電動化。但林岱樺指出，2030年淨零承諾要達到1萬1700輛電動公車，但現在距離2026年只剩4年，你們目前進度是少於40%，質疑推動不了很多大原因是經濟部與台電聯手設下一個「電價陷阱」。她說明，公車並非私家車，可以自由選擇什麼時候要出車，但公車駕駛性質、尖峰狀態都與私家車不同，而台電時間電價制度的規畫，晚上22時到隔天的下午16時，若採取慢充當然可以慢慢充。但是大眾運輸的電動巴士是按照固定班表，運輸尖峰時間就是下午16時到晚上的18時，同時還必須要採取快充技術，但這段時間在夏季反而要被收取每度高達12.47元的電價，是離峰電價每度3.05元的4倍，光一輛巴士每月充電費就爆增8萬元，認為這是制度性霸凌，認為不應再剝削業者，必須針對電動公車採取不同的時間電價。台電董事長曾文生澄清，台電並未針對公車業者設定特別價格，而是時間電價一體適用，因此不存在針對性及剝削。他認為，下午16時到晚上22時，這一段時間理論上公車運輸使用會比較多，因此過去與業者討論認為這段時間應該不會採取充電。但他也說，如果公車業者現在均採取快充技術，確實會在這段期間面臨充電需求，1個月內會跟業者再進一步討論，是否應該因應新技術及新需求做調整，「但是台電絕對不會做剝削公共事業的事。」