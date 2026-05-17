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▲孫安佐火燒河堤恐怖畫面曝光，黑煙沖天他沒在怕。（圖／孫安佐IG@sun_gojo99）

▲孫安佐（前）在IG曬火燒河堤影片，經紀人就站在一旁。（圖／翻攝自孫安佐IG@sun_gojo99）

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，近年頻頻因武器研究與爭議行為登上新聞版面，日前他又在社群公開一段測試自製火槍的影片，再度引發外界震驚，畫面中他帶著自行組裝的火焰裝置前往河堤實驗，點燃瞬間大量火舌直接噴出，不只地面被火光覆蓋，現場更冒出大量黑煙，恐怖畫面曝光後立刻在網路掀起熱烈討論。孫安佐與其經紀人「重讀」（本名：陳昱中）也因涉嫌持有改造槍枝、噴火裝置等問題於昨（16）日清晨被警方約談。從影片內容可見，孫安佐背著疑似以瓦斯與燃油組成的裝置在河堤邊進行測試，只見他按下開關後火焰瞬間朝前方狂噴，火舌甚至延伸數公尺遠，整片河堤短時間內被烈火籠罩，畫面相當驚人，站在一旁拍攝的友人也明顯被威力嚇到，不斷大喊「好了好了」，希望他趕快停止，但孫安佐似乎仍對成果相當滿意。更讓網友傻眼的是，孫安佐在測試結束後，竟開玩笑表示這類裝置「很適合清老鼠」，相關發言曝光後立刻引發爭議，不少人認為，將高危險裝置當成玩笑題材相當不妥，也有人擔心若在公共場所操作失控，恐怕會波及周遭民眾與環境安全，因此再度掀起對他行為尺度的質疑聲浪。影片曝光後，大批網友紛紛留言表示震驚，有人直言「這已經不是普通實驗等級了」，也有人認為河堤周邊本就容易發生火災，若火勢失控後果恐不堪設想。此外，也有不少人質疑，孫安佐長期將武器、火焰裝置與爆破題材當成流量內容，卻缺乏完整安全控管，直言「現在看起來真的越來越危險」。事實上，孫安佐對軍火與武器的興趣早已不是第一次引發討論。當年他在美國留學期間，就曾因持有大量子彈與槍枝配件遭警方逮捕，最終被強制遣返回台。返台後，他仍持續研究各類火焰裝置與改裝器材，過去也曾因攜帶瓦斯火槍現身台北街頭引發警方關注。如今相關影片再度曝光，也讓外界擔憂他是否已逐漸失去安全界線。