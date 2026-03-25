我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（25）日主場對陣天使比賽中，以第一棒、投手兼指定打擊（DH）的二刀流身分上場，總計用86球投完4.1局失3分，狂飆11次三振，表現受到讚賞，但《加州郵報》道奇隨隊記者哈里斯（Jack Harris）也提到一個隱憂，「道奇原本希望大谷翔平投滿6局，但由於他投出太多三振，導致用球數增加。」大谷翔平本季將以二刀流展開球季，稍早春訓最後一次先發登板，於2到4局之間，連續投出9次三振引發外界關注，最終他本場用86球吃下4.1局，被打出4支安打、2保送、11三振，失掉3分後退場。大谷翔平本場局局有三振紀錄，最快球速達到98.5英里（約158.5公里），尤其招牌武器「橫掃球（Sweeper）」本場位移量極大，與曲球的搭配，成為他抓下三振的主要球路。在大谷翔平為開幕戰做好充分準備、總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給予高度讚賞情況下，《加州郵報》道奇隨隊記者哈里斯則於個人社群上，指出了一個懸念，「道奇原本希望大谷翔平投滿6局，但由於他投出太多三振，導致用球數增加。」最終導致原本預期的局數目標未能達成。不過哈里斯也強調：「儘管如此，單場11次三振對於迎接例行賽來說，無疑是另一個積極的信號。」大谷翔平3月代表日本隊參加WBC經典賽，回到道奇春訓後才進入實戰投球階段，這是他繼19日對陣巨人之來的第2次實戰登板。據美國媒體報導，他預計將於4月1日對陣守護者的例行賽中擔任先發投手，屆時也會是本季首度以二刀流出賽。