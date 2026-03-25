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台塑新智能旗下電池儲能系統領先全台，正式通過國家標準CNS「大型燃燒試驗」，取得台灣首張國家級指標性消防安全認證報告，證實系統於極端熱失控條件下仍具備高度穩定性及卓越安全防護機制。台塑新智能董事長王瑞瑜表示，穩定的算力必須建立在堅韌的電力基礎之上，因此儲能系統堪稱AI發展時代的決勝點。為接軌國際安全規範，經濟部標準檢驗局公告今年起國內儲能案場強制實施CNS 62933-5-2附錄C驗證。台塑新智能率先與國家儲能系統檢測中心合作，技術全面對接國際儲能安全規範UL 9540A，測試結果顯示，在實際燃燒情境下完成極限驗證，成功達到「全程無明火、無爆炸」兩大國家級重要安全指標，成為國內首家通過CNS大型燃燒試驗認證之公司。王瑞瑜表示，獲證系統的核心優勢在於「全鏈技術自主」，從最上游電芯、模組精密封裝至系統整合，均貫徹台灣在地製造理念，可從源頭落實最妥善的安全品質控管，建構出對標國際最高安全規範的儲能產業鏈。王瑞瑜指出，隨著生成式AI爆發式增長，全球對高密度能源需求達到前所未有的高度，而穩定的算力必須建立在堅韌的電力基礎之上，因此儲能系統堪稱AI發展時代的決勝點。此次大型燃燒試驗證實，電池儲能系統在極端熱失控的情境下，仍具備完善防護能力並有效抑制風險擴散，為AI時代構築最可靠的能源防線。台塑新智能總經理劉慧啟表示，新智能電池儲能系統不僅技術規格領先，更已進入實戰階段，成功導入台電電力交易平台穩定運行，具備高度成熟的商轉能力。系統全面符合經濟部表後儲能補助規範，包括採用國產電芯、通過CNS 62619及符合最新消防指引等要求，展現台塑新智能於法規接軌及市場拓展的高效執行力，能即刻支援企業用電優化與國家電網的動態調度需求。劉慧啟說明，台塑新智能產品已建構完整國際認證體系，橫跨UL、IEC等全球主流標準，從研發設計、製造流程到品質管理，均擁有與國際大廠並駕齊驅的競爭力。透過嚴謹的認證布局確保產品高度可靠性與一致性，具備導入多元商用場域的即戰力，為儲能市場提供最穩固的技術支撐。