美國職棒大聯盟（Major League Baseball）匯聚了全球頂尖棒球好手，而台灣選手在其中也佔有一席之地。根據最新資料顯示，截至2026年，共有22位台灣旅美球員在美國職棒體系中打拚，其中鄧愷威與鄭宗哲更已成功登上棒球最高殿堂——大聯盟。這些離鄉背井的台灣囝仔，分布在大聯盟、小聯盟各層級，甚至新人聯盟中，為了棒球夢想持續奮鬥。以下為您整理2026年台灣旅美球員的最新名單與近況。
兩位大聯盟台灣之光 鄧愷威、鄭宗哲
目前在台灣旅美球員中，層級最高的分別是效力於休士頓太空人隊的投手鄧愷威，以及波士頓紅襪隊的內野手鄭宗哲。
27歲的鄧愷威，效力於休士頓太空人，是旅美台灣投手中首位在大聯盟先發的球員。他最快球速可達155公里（96英里），主要武器為Sweeper橫掃球。2025年在舊金山巨人隊先發7場後，於2026年1月被交易至太空人隊，目前控球仍是他需要克服的主要課題。
24歲的鄭宗哲效力於波士頓紅襪，在2025年4月9日對戰紅雀時完成大聯盟初登板，成為台灣棒球史上第18位大聯盟球員。本季他命運多舛，輾轉效力於海盜、光芒、大都會、國民，最終落腳紅襪。雖然打擊仍需加強（3A打擊率.207），但他的速度、選球能力，以及能勝任游擊、二壘、三壘的守備多面性，都是他最大的武器。
小聯盟潛力新星蓄勢待發
除了大聯盟的兩位好手，小聯盟中也有許多備受期待的台灣球員，其中最高層級已達3A（AAA），距離大聯盟僅一步之遙。
陳柏毓效力於海盜3A，目前24歲，最快球速約153公里。他是海盜隊史上簽約金最高的國際業餘球員之一，以多變的球路和耐投著稱，2025年升上3A，具備大聯盟先發潛力。
李灝宇效力於老虎3A，為23歲的內野手，目前已列入老虎隊40人名單。2025年在3A表現出色，繳出14轟、22盜的成績，被評為全聯盟三壘新秀第3名，被認為是最接近大聯盟的台灣野手。
林昱珉效力於響尾蛇3A，為22歲左投，最快球速約151公里。以多樣球路和精準控球見長，最佳武器是變速球。2025年升上3A後表現亮眼，被視為有望在今年登上大聯盟的先發候選人。
莊陳仲敖效力於運動家3A，目前25歲，最快球速約155公里，曾入選2026年WBC中華代表隊。
在2A層級，則有「台灣火球男」劉致榮（紅襪）、飆出163公里台灣最快球速紀錄的林振瑋（紅雀）、潘文輝（費城人）以及年僅20歲就快速晉升的左投林維恩（運動家）等人。
其他如高A的張弘稜（海盜）、沙子宸（運動家）；1A的林盛恩（紅人）、沈家羲（水手）、備受矚目的混血大物柯敬賢（道奇），以及多位在新人聯盟打拚的年輕小將如李晨薰（巨人）、陽念希（巨人）、黃仲翔（響尾蛇）、林鉑濬（水手）、林張子俊（釀酒人）、廖宥霖（釀酒人）、蘇嵐鴻（教士），都在為了升上更高層級而努力。
亞洲強權 日本與韓國的旅美勢力
除了台灣球員，日韓兩國在美國職棒也有龐大的勢力。
日本：巨星雲集 大聯盟戰力堅強
日本球員在大聯盟的影響力舉足輕重，目前共有多達11位現役大聯盟球員，包含超級球星大谷翔平（道奇）、達比修有（教士）、山本由伸（道奇）、今永昇太（小熊）、鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）等人。此外，2025年加入的佐佐木朗希（道奇）、菅野智之（洛磯）、小笠原慎之介（國民），以及2026年最新加盟的村上宗隆（白襪）、今井達也（太空人）、岡本和真（藍鳥），更讓日本旅美陣容星光熠熠。
韓國：中生代與潛力新秀並進
韓國目前的大聯盟代表人物包含金河成（勇士）、李政厚（巨人），以及2025年新加盟的金慧成（道奇）。小聯盟中也有多位球員如朴孝俊（運動家 3A）、裴智桓（大都會 3A）、高祐錫（老虎 3A）等人，持續爭取重返或登上大聯盟的機會。此外，2026年也有文書俊（藍鳥）、宋成文（教士）等新血加入旅美行列。
⚾ 台灣旅美球員
⚾ 日本旅美球員
⚾ 韓國旅美球員
2026美國職棒大聯盟賽季何時開打？
📍單場開幕夜（Opening Night）： 2026年賽季將於美國時間 3月25日（星期三） 率先點燃戰火，由紐約洋基作客舊金山巨人主場。這場開幕戰更歷史性地交由 Netflix 進行獨家直播。
📍全面開打（Opening Day）： 其餘的28支球隊將於隔天 3月26日（星期四） 迎來本季首戰。這也是大聯盟史上最早的「傳統全面開賽日」。
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
💻 網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。
除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於 3 月 27 日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。
📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。
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目前在台灣旅美球員中，層級最高的分別是效力於休士頓太空人隊的投手鄧愷威，以及波士頓紅襪隊的內野手鄭宗哲。
27歲的鄧愷威，效力於休士頓太空人，是旅美台灣投手中首位在大聯盟先發的球員。他最快球速可達155公里（96英里），主要武器為Sweeper橫掃球。2025年在舊金山巨人隊先發7場後，於2026年1月被交易至太空人隊，目前控球仍是他需要克服的主要課題。
24歲的鄭宗哲效力於波士頓紅襪，在2025年4月9日對戰紅雀時完成大聯盟初登板，成為台灣棒球史上第18位大聯盟球員。本季他命運多舛，輾轉效力於海盜、光芒、大都會、國民，最終落腳紅襪。雖然打擊仍需加強（3A打擊率.207），但他的速度、選球能力，以及能勝任游擊、二壘、三壘的守備多面性，都是他最大的武器。
除了大聯盟的兩位好手，小聯盟中也有許多備受期待的台灣球員，其中最高層級已達3A（AAA），距離大聯盟僅一步之遙。
陳柏毓效力於海盜3A，目前24歲，最快球速約153公里。他是海盜隊史上簽約金最高的國際業餘球員之一，以多變的球路和耐投著稱，2025年升上3A，具備大聯盟先發潛力。
李灝宇效力於老虎3A，為23歲的內野手，目前已列入老虎隊40人名單。2025年在3A表現出色，繳出14轟、22盜的成績，被評為全聯盟三壘新秀第3名，被認為是最接近大聯盟的台灣野手。
林昱珉效力於響尾蛇3A，為22歲左投，最快球速約151公里。以多樣球路和精準控球見長，最佳武器是變速球。2025年升上3A後表現亮眼，被視為有望在今年登上大聯盟的先發候選人。
莊陳仲敖效力於運動家3A，目前25歲，最快球速約155公里，曾入選2026年WBC中華代表隊。
在2A層級，則有「台灣火球男」劉致榮（紅襪）、飆出163公里台灣最快球速紀錄的林振瑋（紅雀）、潘文輝（費城人）以及年僅20歲就快速晉升的左投林維恩（運動家）等人。
其他如高A的張弘稜（海盜）、沙子宸（運動家）；1A的林盛恩（紅人）、沈家羲（水手）、備受矚目的混血大物柯敬賢（道奇），以及多位在新人聯盟打拚的年輕小將如李晨薰（巨人）、陽念希（巨人）、黃仲翔（響尾蛇）、林鉑濬（水手）、林張子俊（釀酒人）、廖宥霖（釀酒人）、蘇嵐鴻（教士），都在為了升上更高層級而努力。
除了台灣球員，日韓兩國在美國職棒也有龐大的勢力。
日本：巨星雲集 大聯盟戰力堅強
日本球員在大聯盟的影響力舉足輕重，目前共有多達11位現役大聯盟球員，包含超級球星大谷翔平（道奇）、達比修有（教士）、山本由伸（道奇）、今永昇太（小熊）、鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）等人。此外，2025年加入的佐佐木朗希（道奇）、菅野智之（洛磯）、小笠原慎之介（國民），以及2026年最新加盟的村上宗隆（白襪）、今井達也（太空人）、岡本和真（藍鳥），更讓日本旅美陣容星光熠熠。
韓國：中生代與潛力新秀並進
韓國目前的大聯盟代表人物包含金河成（勇士）、李政厚（巨人），以及2025年新加盟的金慧成（道奇）。小聯盟中也有多位球員如朴孝俊（運動家 3A）、裴智桓（大都會 3A）、高祐錫（老虎 3A）等人，持續爭取重返或登上大聯盟的機會。此外，2026年也有文書俊（藍鳥）、宋成文（教士）等新血加入旅美行列。
|姓名
|所屬球隊
|所屬層級
|場上位置
|年紀
|備註與特色
|鄧愷威
|休士頓太空人
|MLB
|投手
|27歲
|台灣首位在大聯盟先發的投手，最快球速155 km/h。
|鄭宗哲
|波士頓紅襪
|MLB / 3A
|內野手 (游/二/三)
|24歲
|2025年完成大聯盟初登板，具備速度與選球優勢。
|陳柏毓
|匹茲堡海盜
|3A
|投手
|24歲
|擅長投長局數，具備大聯盟先發潛力。
|李灝宇
|底特律老虎
|3A
|內野手 (二/三)
|23歲
|已列入40人名單，被評為全聯盟三壘新秀第3名。
|林昱珉
|亞利桑那響尾蛇
|3A
|投手
|22歲
|具備高揮空率變速球，有望登上大聯盟的先發候選。
|劉致榮
|波士頓紅襪
|2A
|投手
|26歲
|綽號「台灣火球男」，最快球速158 km/h。
|莊陳仲敖
|奧克蘭運動家
|3A / 2A
|投手
|25歲
|曾入選WBC代表隊，最快球速155 km/h。
|林振瑋
|聖路易紅雀
|2A
|投手
|23歲
|身高206cm，創下台灣旅美球員最快球速163 km/h。
|林維恩
|奧克蘭運動家
|2A
|投手
|20歲
|加盟首季連跳三級，控球精準，農場前段班。
|潘文輝
|費城費城人
|2A / 高A
|投手
|22歲
|最快球速可達160 km/h。
|張弘稜
|匹茲堡海盜
|高A (A+)
|投手
|23歲
|身材壯碩，配合高品質滑球備受期待。
|沙子宸
|奧克蘭運動家
|高A (A+)
|投手
|22歲
|曾入選WBC代表隊。
|林盛恩
|辛辛那提紅人
|1A
|投手
|19歲
|簽約金高達120萬美金，具先發潛力。
|沈家羲
|西雅圖水手
|1A
|投手
|21歲
|入選水手農場前30大名單。
|柯敬賢
|洛杉磯道奇
|1A
|外野手 (中/左)
|19歲
|混血大物，選球能力極佳，具25轟潛力。
|黃仲翔
|亞利桑那響尾蛇
|1A / 新人聯盟
|投手
|20歲
|變速球具極佳下墜與橫向位移。
|李晨薰
|舊金山巨人
|新人聯盟 (R)
|投手
|22歲
|以65萬美金加盟，最快球速156 km/h。
|陽念希
|舊金山巨人
|新人聯盟 (R)
|投手
|20歲
|身型具投影空間，最快球速152 km/h。
|林鉑濬
|西雅圖水手
|新人聯盟 (R)
|投手
|18歲
|具極佳速球搶好球能力，最快154 km/h。
|林張子俊
|密爾瓦基釀酒人
|新人聯盟 (R)
|投手
|19歲
|具備多元變化球。
|廖宥霖
|密爾瓦基釀酒人
|新人聯盟 (DSL)
|內野手 (三/二/游)
|18歲
|打擊初速優異，目前於多明尼加基地訓練。
|蘇嵐鴻
|聖地牙哥教士
|新人聯盟 (R)
|投手
|18歲
|大聯盟新秀對抗賽初登板飆出156 km/h火球。
|姓名
|所屬球隊
|所屬層級
|場上位置
|年紀
|備註（前母球隊/動態）
|大谷翔平
|洛杉磯道奇
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：北海道日本火腿鬥士
|達比修有
|聖地牙哥教士
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：北海道日本火腿鬥士
|山本由伸
|洛杉磯道奇
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：歐力士猛牛
|今永昇太
|芝加哥小熊
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：橫濱DeNA海灣之星
|鈴木誠也
|芝加哥小熊
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：廣島東洋鯉魚
|吉田正尚
|波士頓紅襪
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：歐力士猛牛
|松井裕樹
|聖地牙哥教士
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：東北樂天金鷲
|菊池雄星
|洛杉磯天使
|MLB
|未提供
|未提供
|前母球隊：埼玉西武獅
|菅野智之
|科羅拉多洛磯
|MLB
|未提供
|未提供
|2025年加盟；前母球隊：讀賣巨人
|佐佐木朗希
|洛杉磯道奇
|MLB
|投手
|24歲
|2025年加盟；前母球隊：千葉羅德海洋
|小笠原慎之介
|華盛頓國民
|MLB
|未提供
|未提供
|2025年加盟；前母球隊：中日龍
|千賀滉大
|紐約大都會
|AAA
|未提供
|未提供
|前母球隊：福岡軟銀鷹
|富岡聖平
|奧克蘭運動家
|AA
|未提供
|未提供
|參加奧克蘭運動家東京測試會
|西田陸浮
|芝加哥白襪
|AA
|未提供
|未提供
|參加大聯盟選秀會
|迫勇飛
|紐約大都會
|A+
|未提供
|未提供
|未參加日職選秀
|中村來生
|邁阿密馬林魚
|新人聯盟 (R)
|未提供
|未提供
|僅在日職二軍出賽
|森井翔太郎
|奧克蘭運動家
|新人聯盟 (R)
|未提供
|未提供
|未參加日職選秀
|武元一輝
|奧克蘭運動家
|未提供
|未提供
|未提供
|參加大聯盟選秀會
|村上宗隆
|芝加哥白襪
|未提供
|未提供
|未提供
|2026年預計加盟；前母球隊：養樂多
|今井達也
|休士頓太空人
|未提供
|未提供
|未提供
|2026年預計加盟；前母球隊：西武獅
|岡本和真
|多倫多藍鳥
|未提供
|未提供
|未提供
|2026年預計加盟；前母球隊：讀賣巨人
|姓名
|所屬球隊
|所屬層級
|場上位置
|年紀
|備註（加盟年分）
|金河成
|亞特蘭大勇士
|MLB
|未提供
|未提供
|2021年加盟
|李政厚
|舊金山巨人
|MLB
|未提供
|未提供
|2024年加盟
|金慧成
|洛杉磯道奇
|MLB
|未提供
|未提供
|2025年加盟
|崔志萬
|西雅圖水手
|自由球員
|未提供
|未提供
|2009年加盟
|朴孝俊
|奧克蘭運動家
|AAA
|未提供
|未提供
|2015年加盟
|裴智桓
|紐約大都會
|AAA
|未提供
|未提供
|2018年加盟
|高祐錫
|底特律老虎
|AAA
|未提供
|未提供
|2024年加盟
|崔玄一
|華盛頓國民
|AA
|未提供
|未提供
|2018年加盟
|趙元彬
|聖路易紅雀
|A+
|未提供
|未提供
|2022年加盟
|沈凱文
|亞利桑那響尾蛇
|A+
|未提供
|未提供
|2023年加盟
|嚴亨燦
|堪薩斯市皇家
|A
|未提供
|未提供
|2022年加盟
|張賢碩
|洛杉磯道奇
|A
|未提供
|未提供
|2023年加盟
|申優烈
|坦帕灣光芒
|A
|未提供
|未提供
|2023年加盟
|崔炳庸
|聖地牙哥教士
|A
|未提供
|未提供
|2023年加盟
|李智泰
|費城費城人
|新人聯盟 (R)
|未提供
|未提供
|2021年加盟
|沈俊錫
|紐約大都會
|新人聯盟 (R)
|未提供
|未提供
|2023年加盟
|李燦率
|波士頓紅襪
|新人聯盟 (R)
|未提供
|未提供
|2023年加盟
|文書俊
|多倫多藍鳥
|未提供
|未提供
|未提供
|2026年預計加盟
|宋成文
|聖地牙哥教士
|未提供
|未提供
|未提供
|2026年預計加盟
📍單場開幕夜（Opening Night）： 2026年賽季將於美國時間 3月25日（星期三） 率先點燃戰火，由紐約洋基作客舊金山巨人主場。這場開幕戰更歷史性地交由 Netflix 進行獨家直播。
📍全面開打（Opening Day）： 其餘的28支球隊將於隔天 3月26日（星期四） 迎來本季首戰。這也是大聯盟史上最早的「傳統全面開賽日」。
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
💻 網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。
除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於 3 月 27 日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。
📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。