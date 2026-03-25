美國職棒大聯盟（Major League Baseball）匯聚了全球頂尖棒球好手，而台灣選手在其中也佔有一席之地。根據最新資料顯示，截至2026年，共有22位台灣旅美球員在美國職棒體系中打拚，其中鄧愷威與鄭宗哲更已成功登上棒球最高殿堂——大聯盟。這些離鄉背井的台灣囝仔，分布在大聯盟、小聯盟各層級，甚至新人聯盟中，為了棒球夢想持續奮鬥。以下為您整理2026年台灣旅美球員的最新名單與近況。

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兩位大聯盟台灣之光　鄧愷威、鄭宗哲

目前在台灣旅美球員中，層級最高的分別是效力於休士頓太空人隊的投手鄧愷威，以及波士頓紅襪隊的內野手鄭宗哲。

27歲的鄧愷威，效力於休士頓太空人，是旅美台灣投手中首位在大聯盟先發的球員。他最快球速可達155公里（96英里），主要武器為Sweeper橫掃球。2025年在舊金山巨人隊先發7場後，於2026年1月被交易至太空人隊，目前控球仍是他需要克服的主要課題。

24歲的鄭宗哲效力於波士頓紅襪，在2025年4月9日對戰紅雀時完成大聯盟初登板，成為台灣棒球史上第18位大聯盟球員。本季他命運多舛，輾轉效力於海盜、光芒、大都會、國民，最終落腳紅襪。雖然打擊仍需加強（3A打擊率.207），但他的速度、選球能力，以及能勝任游擊、二壘、三壘的守備多面性，都是他最大的武器。

▲台灣旅美好手鄧愷威，休賽季轉戰休士頓太空人，靠著春訓6場出賽、合計10.2局繳出防禦率2.53穩定成績，有望以長中繼角色擠進大聯盟開季名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣旅美好手鄧愷威，休賽季轉戰休士頓太空人，靠著春訓6場出賽、合計10.2局繳出防禦率2.53穩定成績，有望以長中繼角色擠進大聯盟開季名單。（圖／美聯社／達志影像）
小聯盟潛力新星蓄勢待發

除了大聯盟的兩位好手，小聯盟中也有許多備受期待的台灣球員，其中最高層級已達3A（AAA），距離大聯盟僅一步之遙。

陳柏毓效力於海盜3A，目前24歲，最快球速約153公里。他是海盜隊史上簽約金最高的國際業餘球員之一，以多變的球路和耐投著稱，2025年升上3A，具備大聯盟先發潛力。

李灝宇效力於老虎3A，為23歲的內野手，目前已列入老虎隊40人名單。2025年在3A表現出色，繳出14轟、22盜的成績，被評為全聯盟三壘新秀第3名，被認為是最接近大聯盟的台灣野手。

林昱珉效力於響尾蛇3A，為22歲左投，最快球速約151公里。以多樣球路和精準控球見長，最佳武器是變速球。2025年升上3A後表現亮眼，被視為有望在今年登上大聯盟的先發候選人。

莊陳仲敖效力於運動家3A，目前25歲，最快球速約155公里，曾入選2026年WBC中華代表隊。

在2A層級，則有「台灣火球男」劉致榮（紅襪）、飆出163公里台灣最快球速紀錄的林振瑋（紅雀）、潘文輝（費城人）以及年僅20歲就快速晉升的左投林維恩（運動家）等人。

其他如高A的張弘稜（海盜）、沙子宸（運動家）；1A的林盛恩（紅人）、沈家羲（水手）、備受矚目的混血大物柯敬賢（道奇），以及多位在新人聯盟打拚的年輕小將如李晨薰（巨人）、陽念希（巨人）、黃仲翔（響尾蛇）、林鉑濬（水手）、林張子俊（釀酒人）、廖宥霖（釀酒人）、蘇嵐鴻（教士），都在為了升上更高層級而努力。

▲李灝宇效力於老虎3A，為23歲的內野手，目前已列入老虎隊40人名單。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）
▲李灝宇效力於老虎3A，為23歲的內野手，目前已列入老虎隊40人名單。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）
亞洲強權　日本與韓國的旅美勢力

除了台灣球員，日韓兩國在美國職棒也有龐大的勢力。

日本：巨星雲集　大聯盟戰力堅強

日本球員在大聯盟的影響力舉足輕重，目前共有多達11位現役大聯盟球員，包含超級球星大谷翔平（道奇）、達比修有（教士）、山本由伸（道奇）、今永昇太（小熊）、鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）等人。此外，2025年加入的佐佐木朗希（道奇）、菅野智之（洛磯）、小笠原慎之介（國民），以及2026年最新加盟的村上宗隆（白襪）、今井達也（太空人）、岡本和真（藍鳥），更讓日本旅美陣容星光熠熠。

韓國：中生代與潛力新秀並進

韓國目前的大聯盟代表人物包含金河成（勇士）、李政厚（巨人），以及2025年新加盟的金慧成（道奇）。小聯盟中也有多位球員如朴孝俊（運動家 3A）、裴智桓（大都會 3A）、高祐錫（老虎 3A）等人，持續爭取重返或登上大聯盟的機會。此外，2026年也有文書俊（藍鳥）、宋成文（教士）等新血加入旅美行列。

▲日本球員在大聯盟的影響力舉足輕重，目前共有多達11位現役大聯盟球員，包含超級球星大谷翔平（道奇）。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本球員在大聯盟的影響力舉足輕重，目前共有多達11位現役大聯盟球員，包含超級球星大谷翔平（道奇）。（圖／美聯社／達志影像）
台灣旅美球員

姓名 所屬球隊 所屬層級 場上位置 年紀 備註與特色
鄧愷威 休士頓太空人 MLB 投手 27歲 台灣首位在大聯盟先發的投手，最快球速155 km/h。
鄭宗哲 波士頓紅襪 MLB / 3A 內野手 (游/二/三) 24歲 2025年完成大聯盟初登板，具備速度與選球優勢。
陳柏毓 匹茲堡海盜 3A 投手 24歲 擅長投長局數，具備大聯盟先發潛力。
李灝宇 底特律老虎 3A 內野手 (二/三) 23歲 已列入40人名單，被評為全聯盟三壘新秀第3名。
林昱珉 亞利桑那響尾蛇 3A 投手 22歲 具備高揮空率變速球，有望登上大聯盟的先發候選。
劉致榮 波士頓紅襪 2A 投手 26歲 綽號「台灣火球男」，最快球速158 km/h。
莊陳仲敖 奧克蘭運動家 3A / 2A 投手 25歲 曾入選WBC代表隊，最快球速155 km/h。
林振瑋 聖路易紅雀 2A 投手 23歲 身高206cm，創下台灣旅美球員最快球速163 km/h。
林維恩 奧克蘭運動家 2A 投手 20歲 加盟首季連跳三級，控球精準，農場前段班。
潘文輝 費城費城人 2A / 高A 投手 22歲 最快球速可達160 km/h。
張弘稜 匹茲堡海盜 高A (A+) 投手 23歲 身材壯碩，配合高品質滑球備受期待。
沙子宸 奧克蘭運動家 高A (A+) 投手 22歲 曾入選WBC代表隊。
林盛恩 辛辛那提紅人 1A 投手 19歲 簽約金高達120萬美金，具先發潛力。
沈家羲 西雅圖水手 1A 投手 21歲 入選水手農場前30大名單。
柯敬賢 洛杉磯道奇 1A 外野手 (中/左) 19歲 混血大物，選球能力極佳，具25轟潛力。
黃仲翔 亞利桑那響尾蛇 1A / 新人聯盟 投手 20歲 變速球具極佳下墜與橫向位移。
李晨薰 舊金山巨人 新人聯盟 (R) 投手 22歲 以65萬美金加盟，最快球速156 km/h。
陽念希 舊金山巨人 新人聯盟 (R) 投手 20歲 身型具投影空間，最快球速152 km/h。
林鉑濬 西雅圖水手 新人聯盟 (R) 投手 18歲 具極佳速球搶好球能力，最快154 km/h。
林張子俊 密爾瓦基釀酒人 新人聯盟 (R) 投手 19歲 具備多元變化球。
廖宥霖 密爾瓦基釀酒人 新人聯盟 (DSL) 內野手 (三/二/游) 18歲 打擊初速優異，目前於多明尼加基地訓練。
蘇嵐鴻 聖地牙哥教士 新人聯盟 (R) 投手 18歲 大聯盟新秀對抗賽初登板飆出156 km/h火球。
▲莊陳仲敖效力於運動家3A，目前25歲，最快球速約155公里，曾入選2026年WBC中華代表隊。（圖／美聯社）
▲莊陳仲敖效力於運動家3A，目前25歲，最快球速約155公里，曾入選2026年WBC中華代表隊。（圖／美聯社）
 ⚾ 日本旅美球員

姓名 所屬球隊 所屬層級 場上位置 年紀 備註（前母球隊/動態）
大谷翔平 洛杉磯道奇 MLB 未提供 未提供 前母球隊：北海道日本火腿鬥士
達比修有 聖地牙哥教士 MLB 未提供 未提供 前母球隊：北海道日本火腿鬥士
山本由伸 洛杉磯道奇 MLB 未提供 未提供 前母球隊：歐力士猛牛
今永昇太 芝加哥小熊 MLB 未提供 未提供 前母球隊：橫濱DeNA海灣之星
鈴木誠也 芝加哥小熊 MLB 未提供 未提供 前母球隊：廣島東洋鯉魚
吉田正尚 波士頓紅襪 MLB 未提供 未提供 前母球隊：歐力士猛牛
松井裕樹 聖地牙哥教士 MLB 未提供 未提供 前母球隊：東北樂天金鷲
菊池雄星 洛杉磯天使 MLB 未提供 未提供 前母球隊：埼玉西武獅
菅野智之 科羅拉多洛磯 MLB 未提供 未提供 2025年加盟；前母球隊：讀賣巨人
佐佐木朗希 洛杉磯道奇 MLB 投手 24歲 2025年加盟；前母球隊：千葉羅德海洋
小笠原慎之介 華盛頓國民 MLB 未提供 未提供 2025年加盟；前母球隊：中日龍
千賀滉大 紐約大都會 AAA 未提供 未提供 前母球隊：福岡軟銀鷹
富岡聖平 奧克蘭運動家 AA 未提供 未提供 參加奧克蘭運動家東京測試會
西田陸浮 芝加哥白襪 AA 未提供 未提供 參加大聯盟選秀會
迫勇飛 紐約大都會 A+ 未提供 未提供 未參加日職選秀
中村來生 邁阿密馬林魚 新人聯盟 (R) 未提供 未提供 僅在日職二軍出賽
森井翔太郎 奧克蘭運動家 新人聯盟 (R) 未提供 未提供 未參加日職選秀
武元一輝 奧克蘭運動家 未提供 未提供 未提供 參加大聯盟選秀會
村上宗隆 芝加哥白襪 未提供 未提供 未提供 2026年預計加盟；前母球隊：養樂多
今井達也 休士頓太空人 未提供 未提供 未提供 2026年預計加盟；前母球隊：西武獅
岡本和真 多倫多藍鳥 未提供 未提供 未提供 2026年預計加盟；前母球隊：讀賣巨人
▲洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。（圖／美聯社／達志影像）
韓國旅美球員

姓名 所屬球隊 所屬層級 場上位置 年紀 備註（加盟年分）
金河成 亞特蘭大勇士 MLB 未提供 未提供 2021年加盟
李政厚 舊金山巨人 MLB 未提供 未提供 2024年加盟
金慧成 洛杉磯道奇 MLB 未提供 未提供 2025年加盟
崔志萬 西雅圖水手 自由球員 未提供 未提供 2009年加盟
朴孝俊 奧克蘭運動家 AAA 未提供 未提供 2015年加盟
裴智桓 紐約大都會 AAA 未提供 未提供 2018年加盟
高祐錫 底特律老虎 AAA 未提供 未提供 2024年加盟
崔玄一 華盛頓國民 AA 未提供 未提供 2018年加盟
趙元彬 聖路易紅雀 A+ 未提供 未提供 2022年加盟
沈凱文 亞利桑那響尾蛇 A+ 未提供 未提供 2023年加盟
嚴亨燦 堪薩斯市皇家 A 未提供 未提供 2022年加盟
張賢碩 洛杉磯道奇 A 未提供 未提供 2023年加盟
申優烈 坦帕灣光芒 A 未提供 未提供 2023年加盟
崔炳庸 聖地牙哥教士 A 未提供 未提供 2023年加盟
李智泰 費城費城人 新人聯盟 (R) 未提供 未提供 2021年加盟
沈俊錫 紐約大都會 新人聯盟 (R) 未提供 未提供 2023年加盟
李燦率 波士頓紅襪 新人聯盟 (R) 未提供 未提供 2023年加盟
文書俊 多倫多藍鳥 未提供 未提供 未提供 2026年預計加盟
宋成文 聖地牙哥教士 未提供 未提供 未提供 2026年預計加盟

▲WBC經典賽韓國隊長李政厚也是巨人隊的台柱球星之一。（圖／이정후 Jung Hoo Lee IG@hoohoohoo__）
▲WBC經典賽韓國隊長李政厚也是巨人隊的台柱球星之一。（圖／이정후 Jung Hoo Lee IG@hoohoohoo__） 
2026美國職棒大聯盟賽季何時開打？

📍單場開幕夜（Opening Night）： 2026年賽季將於美國時間 3月25日（星期三） 率先點燃戰火，由紐約洋基作客舊金山巨人主場。這場開幕戰更歷史性地交由 Netflix 進行獨家直播。

📍全面開打（Opening Day）： 其餘的28支球隊將於隔天 3月26日（星期四） 迎來本季首戰。這也是大聯盟史上最早的「傳統全面開賽日」。

 2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：

📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）

📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。

📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。

📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。

📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。

💻 網路串流與 OTT 平台

📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。

除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。

📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於 3 月 27 日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。

📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。

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