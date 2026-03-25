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記憶體族群近日股價表現不佳，近幾日多檔個股慘吞一根黑K棒，昨日旺宏、南亞科、力積電大跌，模組廠威剛、宜鼎等也慘跌停，面對台股亂流，投資人也感到茫然。分析師表示，記憶體走勢指標股南亞科，南亞科明日可能會上攻，相對地就會帶動整體記憶體族群往上反彈，因此，記憶體雖近日股價跌，仍建議投資人應站在買方做思考。記憶體族群昨日重挫，今日南亞科及旺宏午盤則大漲逾4%、力積電漲逾3%，華邦電卻微跌；記憶體模組廠威剛、宜鼎等也同步漲。不過，記憶體族群起起伏伏就像做雲霄飛車，投資人該如何操作？對此，啟發投顧分析師郭憲政指出，台股記憶體族群首先要先觀察美股美光的股價走勢，美光這兩天都跌得很慘，不過，現在盤後交易漲了5美元，而觀察今天晚上美股開盤，如果美光在盤前都維持強勢，預期今天晚上美光股價可能有機會大幅反彈。而在此背景之下，而台股則要觀察指標股南亞科，南亞科今天最高點已經越過昨天的最高點，今天低點也沒有破昨天低點，昨天的K棒形態又帶長下影線，再加上美光盤後上漲，因此，郭憲政認為，南亞科明天可能會上攻。如果南亞科也持續上攻，相對地，就會帶動整體記憶體族群向上反彈。因此，目前來看，他建議，記憶體族群最近雖然下跌，依然建議投資人，應該要站在買方做思考。至於近期有哪些記憶體個股表現比較強？郭憲政以記憶體模組廠為例，要注意十銓，十銓以日線來看，即便加權指數最近跌得很慘，但十銓股價連續五天都沒有破低，代表有人在撐盤。此外，十銓1月份自結財報，每股盈餘（EPS）高達10.37元，意味著十銓光是一個月就賺了一個股本。而記憶體模組廠光是EPS單月賺超過一個股本（10元）以上的，就有三檔，第一是威剛，股價現在在400元；第二，宜鼎，股價在990元；第三，宜鼎2月EPS則為16.2元，就賺了1.6個股本。以此對照，郭憲政分析，同樣賺一個股本個股，十銓現在股價僅250元，威剛 400元，宜鼎則是990，代表「十銓CP值很高」，仍在低基期還沒有被發現的個股，而且這幾檔之中，十銓股本是最小的，股本只有8.5億而已。他預期，長線看好十銓，因為股本小，拉抬速度也快，可能將會是這一波記憶體族群的黑馬。