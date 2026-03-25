我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在對陣獨行俠的加時賽中，23歲的後衛穆迪（Moses Moody）在一次快攻扣籃中遭遇左膝髕腱斷裂。（圖／美聯社／達志影像）

▲史萊特指出，柯瑞的膝蓋反應一直未達理想，這意味著他將缺席對陣爵士的比賽，且例行賽剩餘場次已所剩無幾，回歸前景極不樂觀。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊正迎來王朝瓦解後最黑暗的時刻。隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）的康復進度受挫，以及先發後衛穆迪（Moses Moody）因膝傷賽季報銷，勇士隊不僅在附加賽邊緣掙扎，更陷入了極度嚴峻的財務與傷病枷鎖。數據顯示，球隊下賽季高達八成的薪資空間，將被鎖死在傷兵與高齡球員的合約中，幾乎宣告爭冠窗口正式關閉。根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）在電視節目中的最新爆料，原定於上周末進行的柯瑞（Stephen Curry）隊內對抗賽已遭到取消。儘管總教練柯爾（Steve Kerr）曾持樂觀態度，但柯瑞在賽後受訪時坦言，膝蓋的復原仍有許多節點需要達成，目前必須先觀察膝蓋對高強度對抗的反應。史萊特指出，柯瑞的膝蓋反應一直未達理想，這意味著他將缺席對陣爵士的比賽，且例行賽剩餘場次已所剩無幾，回歸前景極不樂觀。在對陣獨行俠的加時賽中，23歲的後衛穆迪（Moses Moody）在一次快攻扣籃中遭遇左膝髕腱斷裂。核磁共振確認其賽季報銷，康復期長達9到12個月。這對剛打出生涯最佳表現、三分命中率突破40%的穆迪來說是沉重打擊，也讓勇士未來兩年共1250萬美金的合約產出降為零。勇士隊目前的「傷病賬本」令人觸目驚心，管理層正面臨前所未有的財務結構性癱瘓。36歲的巴特勒（Jimmy Butler）在1月因ACL撕裂手術，預計2027年才能回歸，下賽季5683萬美金的頂薪將完全淪為死錢。同樣36歲的格林（Draymond Green）狀態大幅下滑，在場時球隊淨輸155分，下賽季握有2768萬美金球員選項，預期將留隊領取高薪。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）受限於背傷與體位性心動過速綜合徵，出勤率極不穩定，續約金額預估達2500萬美金。加總穆迪、巴特勒與格林的薪資已達9701萬美金。若計入波辛傑斯的續約，四人薪資將突破1.2億美金。在下賽季預計1.5億美金的薪資帽下，勇士超過80%的空間被傷停或老化球員鎖定，僅剩不到3000萬美金可供補強剩下的10個名額。賽季初曾被預測能奪下63勝的勇士，目前僅以34勝38負在附加賽區苦撐。總教練柯爾（Steve Kerr）本季已被迫更換37套先發陣容。在交易截止日的沉默已傳達明確訊號：管理層不再願意透支選秀權去賭渺茫的奇蹟。這不是正式的重建宣言，卻比重建更殘酷。當八成薪資被鎖死在病床與下滑曲線上，金州勇士只能在冷冰冰的醫療公告與漫長的康復等待中，無奈接受王朝落幕的現實。