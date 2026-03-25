我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市政府警察局積極推動「識詐 2.0」計畫，結合各區公所舉辦的「里鄰長研習會」，展開跨局處防詐宣導。透過培訓第一線接觸市民的里鄰長擔任「防詐守門員」，並成為「防詐種子」，將防詐觀念由點擴散至面，共築強而有力的社區防護網。臺中市政府警察局因識詐宣導成效卓越，已連續兩期獲內政部警政署評列「特優」機關，此次更主動出擊，期盼達成全方位防詐戰力。市警局指出，宣導能量必須深入在地化。自今年度3月至4月間，警政與民政體系緊密合作，利用研習會時機向里鄰長解析最新詐騙手法。由於里鄰長與社區居民關係緊密、互動頻繁，透過他們的口耳相傳與提醒，能將識詐資訊精準傳達至家戶，有效填補防禦死角。依據內政部警政署「打詐儀錶板」數據顯示「網路購物」詐騙案為目前最高發的詐騙手法，市警局在研習會中特別強調：若在網路購物平臺購物，記得避免直接透過私訊或離開平臺交易，並小心只有單賣單一商品或店家資訊不明或假冒名人代言盜圖的一頁式網站購物。應隨時保持警覺，請堅持在官方平臺溝通及交易，以免受害。不少里鄰長分享親友受騙經驗，發現受害者往往具備「我不可能被騙」的心理，進而對詐騙集團的話術降低防備。市警局表示，詐騙手法日新月異，唯有保持高度警覺並持續接收新知，才能守住財產安全。防詐工作是全民運動，透過里鄰長在各社區活動場合的即時提醒，能顯著提升市民的警覺性。市府團隊將持續秉持「視民如親」的精神，拓展防詐守備範圍，讓詐騙集團在臺中市無所遁形。