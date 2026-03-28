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▲TREASURE現在的隊長是俊奎（左）、ASAHI（右）。（圖／IG@yg_treasure_official）

▲T5（左起：俊奎、彩赫、道榮、志焄、庭煥）決定成員的方式是「覺得自己帥的人舉手」自薦選出。（圖／X@treasuremaker）

韓國人氣男團TREASURE將於今（28）日晚在林口體育館開唱，身為BLACKPINK唯一弟弟團體的他們出道以來就話題不斷，不僅擁有超強舞台魅力，團體中也藏了許多讓粉絲津津樂道的小故事，其中也包括他們原本出道計畫是13名成員，但是現在卻是10人體制活動；K-POP少見的「雙隊長制度」竟然是2年一次輪替制；顏值小分隊T5竟然是靠「舉手自薦」選出來，每一個都讓粉絲直呼「實在太鬧！」TREASURE是YG娛樂在2020年推出的團體，是天團BLACKPINK的唯一師弟團，他們最初是透過選秀節目《YG寶石盒》選出出道成員，原先是以13人組合為目標出道，不過在正式出道前河潤彬宣布退出，讓團體從13人變成12人。而這也讓粉絲想到了YG家族流傳已久的「奇數魔咒」，因為師兄團WINNER、iKON等團體都曾歷經成員變動，沒想到TREASURE也沒能逃過，在團體推出代表作〈JIKJIN〉後，成員方藝潭、Mashiho也接續宣布退團，最後TREASURE從12人縮編為10人體制，並一路活動至今。TREASURE另一個超特別的小故事，他們是K-POP界中少數採用雙隊長制的男團，最初團體出道時，隊長由最年長兩位成員崔玹碩與朴志焄擔任，不過更讓粉絲意外的是，YG老闆後來突然宣布，TREASURE的隊長制度將改為每2年輪替一次，因此現在改由金俊奎、ASAHI接棒中，不過兩人的任期也慢慢進到尾聲，讓粉絲開始猜測下一任隊長究竟會是誰擔任。提到TREASURE最荒謬的小故事，那絕對不能不提他們的顏值小分隊T5（志焄、俊奎、彩赫、道榮、庭煥），不過要在團體中「誰最帥」這件事是非常主觀的事，因此YG老闆當時直接把成員們集合起來，問了一句：「覺得自己長得很帥的人舉手。」結果，那些夠有自信把手舉起來的成員，就成了T5的成員。但這整段故事到底是真是假，至今沒人能夠確認，因為全靠老闆本人親自口述，沒有任何影像佐證，讓粉絲超無言吐槽：「這選法真的超北七，但又很像YG會做的事。」TREASURE今日晚間睽違3年再次來到台灣開唱，舉辦「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI」巡迴演唱會，2020年出道的他們靠著〈DARARI〉、〈BONABONA〉、〈JIKJIN〉等歌曲擁有許多知名度。本次巡迴演唱會將以「點燃心跳」為概念，象徵他們充滿爆發力的舞台，跟全場的TREASURE MAKER（粉絲名）感受心臟跳動的力度，跟著他們一起嗨翻林口體育館，目前拓元售票系統尚有零星票卷可供購買，喜愛他們音樂的粉絲千萬別錯過！