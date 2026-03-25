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曾三度奪下NBA美國職籃（National Basketball Association）灌籃大賽冠軍的明星後衛麥克朗（Mac McClung），今日再次用實力證明他不只是名扣將。在風城公牛（Windy City Bulls）對陣伯明罕中隊（Birmingham Squadron）的比賽中，麥克朗狂轟打破隊史紀錄的59分，並正式超越傳奇前輩，加冕為 NBA 發展聯盟（G League）史上單場得分王。麥克朗今日全場火力全開，34投19中，其中包含8顆三分球。他在此役前僅差46分即可超越傳奇球員馬傑爾（Renaldo Major）所保持的5,299分紀錄，而麥克朗最終以單場59分的瘋狂表現直接攻頂，將個人發展聯盟生涯總得分（含盃賽、例行賽與季後賽）推向新高，正式成為發展聯盟歷史得分第一人。除了得分，麥克朗今日還送出了10次助攻，繳出驚人的「50分、10助攻」大兩雙成績單。雖然風城公牛最終在延長賽以133-134惜敗給伯明罕中隊，但這場比賽已被視為發展聯盟史上個人表現最出色的賽事之一。現年27歲的麥克朗自2021年以落選秀身分開啟職業生涯後，曾先後效力於湖人、76人、魔術及溜馬隊，並於今年重返公牛體系。他不僅擁有三座NBA灌籃大賽冠軍，更是2023年發展聯盟總冠軍成員，並在2024-25賽季榮膺聯盟最有價值球員（MVP）。今日這場59分的比賽，也是發展聯盟史上單場第三高的得分紀錄。麥克朗在42分鐘的上場時間內展現了極致的進攻侵略性，證明自己絕對有實力在 NBA 賽場佔有一席之地。風城公牛除了麥克朗的表現，布萊恩（Keyshawn Bryant）也挹注23分、9籃板，比贊尼許維利（Giorgi Bezhanishvili）則有14分進帳。此役過後，風城公牛戰績來到15勝20負。