我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市警界近日爆出不當言論爭議，有員警在「靠北Police」發文指一名隸屬台中市政府警察局第二分局的派出所所長，在勤教會議中分享過去偵辦「姦屍案」經驗時，言談露骨，引發同仁不滿，分局已表示將依規究責並檢討改進。據了解，有員警在網路匿名社群「靠北Police」發文指出，該所長於本月21日勤教時，講述過去辦案經歷，不僅提及以熱毛巾處理屍體私密部位的細節，還以帶有性暗示的語句描述感受，內容讓在場男性警員感到不適，甚至難以接受，更遑論當時現場仍有女性警員在場，質疑此類發言已明顯失當。爆料內容亦指出，該名所長平時在內部管理上也引發爭議，包括以績效換取休假、同仁調職申請未獲妥善處理，以及勤務安排不合理等問題，導致基層員警累積不滿，盼上級單位介入調查。對此，第二分局證實確有其事，表示該所長於勤教中所舉案例，係轉述犯罪嫌疑人供述內容，但未審慎考量場合及聽眾組成，對犯案過程描述過於直白，尤其未顧及女性同仁在場，顯示其性別敏感度不足，相關作為確有未盡周延之處。分局強調，針對該所長不當言論，將依相關規定進行究責，同時也會要求各級幹部在勤務教育時，注意教材選擇與表達方式，避免類似情況再次發生。此外，也將把本案列為內部教育案例，加強性別平權意識與溝通訓練，提升整體職場環境品質。