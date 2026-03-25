我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ShopBack 2025 春季旅遊單人最高獲 23 萬元現金！訂房最高享 12% 回饋下單滿千再抽日本雙人商務艙機票。（圖／ShopBack提供）

國內外旅遊需求持續升溫，全亞洲最大現金回饋平台 ShopBack 觀察平台數據發現，2026 年前兩個月旅遊訂單量較去年同期成長 20%，顯示旅遊市場熱度持續攀升。回顧 2025 年春季連假旅遊高峰，海外熱門目的地由日本、韓國、泰國拿下前三名；國內旅遊則由高雄奪冠。值得注意的是，去年同期（4–5 月）曾有單一用戶透過 ShopBack 購買旅遊商品，累積獲得高達 23 萬元現金回饋，展現高額回饋帶動的旅遊消費潛力。ShopBack 進一步分析 2026 年清明與勞動節連假旅遊趨勢指出，日本櫻花季、韓流追星行程，以及高雄演唱會等文化與體驗型旅遊，預期將再度帶動旅遊規劃熱度。活動期間透過 ShopBack 連結 KKday、Klook、Agoda 等旅遊平台預訂機票、住宿與行程，最高可享 20% 現金回饋，單筆消費滿千元還有機會抽中日本雙人商務艙來回機票！讓你規劃旅程的同時，也能輕鬆累積下一趟旅行基金。ShopBack 觀察 2025 年春季旅遊消費趨勢發現，海外旅遊由日本、韓國、泰國拿下熱門旅遊地 TOP 3。日本受櫻花季帶動旅遊熱潮，穩坐春季出遊首選；韓國則因演唱會與文化活動接連登場，帶動旅遊熱度明顯升溫，包括超人氣天團 Coldplay 在首爾連開六場演唱會、LE SSERAFIM 世界巡迴演唱會仁川場，以及由首爾市舉辦的春季大型文化慶典 Seoul Spring Festa，其中開幕式「Seoul Wonder Show」更邀請 NCT WISH、NMIXX 等韓團偶像演出，吸引大批粉絲專程前往朝聖，使韓國成為同期熱度成長最明顯的海外目的地；泰國則因潑水節等特色節慶體驗，歷年都吸引不少旅客安排出遊。國內旅遊方面，高雄、台北、台中則拿下 2025 年春季熱門旅遊地 TOP 3。高雄在告五人、陳奕迅等大型演唱會帶動下，演唱會經濟持續發酵並外溢至旅遊市場；台北因竹子湖海芋季與繡球花季吸引民眾安排近郊賞花行程；台中則透過台中媽祖國際觀光文化節湧入大量旅遊人潮。展望 2026 年春季旅遊市場，除了每年固定登場的花季與節慶活動外，韓國預計迎來 BTS 等大型演唱會，高雄也將舉辦 Apink 出道 15 週年巡演，預期演唱會與節慶帶動的「活動型旅遊」將持續升溫，去年名列前茅的旅遊目的地也可望再度霸榜。除了熱門目的地外，旅遊票券類商品也成為連假規劃的重要消費指標。根據 ShopBack 統計，2025 年 4 至 5 月旅遊票券排名 TOP 3，第一名為熱門觀光景點或表演門票，如首爾亂打秀、奇美博物館等票券；第二名為限定活動，如熱氣球節、賞櫻行程等期間限定商品；第三名則為活動與體驗，如遊船、潛水、跳傘、市區導覽活動、一日遊行程與當地課程等。顯見旅客更傾向提前鎖定高體驗與話題性的旅遊商品，讓旅程不只是出門走走，而是真正升級成更完整、更有記憶點的假期。想規劃連假旅遊趁現在！透過 ShopBack 連結線上旅遊平台下單最高可享 20% 現金回饋，像是 Trip.com 預訂機場接送即享 20% 回饋；Klook 首爾近郊度假勝地南怡島一日遊、日本河津早櫻賞花行程、泰國丹嫩莎朵水上市場與美功鐵路之旅等精選體驗也享 13% 回饋，提前規劃行程並善用回饋機制，也讓連假旅遊玩得更盡興、花得更精明。想趁連假規劃旅遊、又不想讓預算失控，現金回饋已成為越來越多旅人的精算選擇！根據 ShopBack 統計，2025 年 4 至 5 月旅遊類單人最高回饋金高達 23 萬元，顯示只要善用回饋機制，從機票、住宿到票券與行程體驗，都有機會把原本的旅費轉換成更高品質的旅遊升級基金。今年清明與勞動節連假旅遊需求也提前升溫，早在去年 10 月就出現一波下單高峰，不少想出遊的旅人早早卡位。不過現在規劃也不算晚，晚鳥仍有機會透過回饋優惠把旅費精算得更漂亮！ShopBack 持續提供高額旅遊回饋，例如使用 Booking.com 訂房最高 12% 現金回饋、Agoda 機票加住宿最高 9% 現金回饋、Klook 行程體驗最高 13% 現金回饋。即日起至 3 月 31 日，旅遊訂單滿新台幣 5,000 元即可獲得 200 元現金回饋；3 月 18 日至 3 月 21 日期間還推出旅遊限時快閃加碼，最高可再享 5% 現金回饋。同時，ShopBack 也加碼祭出旅遊類訂單滿千元即可抽日本商務艙雙人來回機票活動，精打細算的旅遊一族千萬別錯過！無論是想卡位 2026 日本櫻花季、安排一趟韓流文化朝聖之旅，或來場國內春季小旅行，都能透過 ShopBack 把每一筆旅遊消費花得更聰明，也替下一趟旅行先存好旅遊基金。手刀下載 ShopBack APP，把握最後機會為清明、勞動節連假出遊部署，善用現金回饋為旅遊行程升級！更多資訊請參考 ShopBack 活動詳情頁面。