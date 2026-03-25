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暫扣令遇到政府關門 CBP還是優先處理

▲巨大集團執行長劉素娟。（圖／記者李青縈攝）

月月出新產品 帶動市場熱度

▲巨大集團董事長劉湧昌。（圖／記者李青縈攝）

自行車大廠巨大去年9月底，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）認為涉及強迫勞動，因此發布暫扣令（WRO）暫停台灣製造的自行車、零件及配件等產品輸入。巨大今（25）日說明最新狀況，有機會在6月順利處理，並且看好今年將迎向雙位數成長，同時電動自行車將成為成長引擎。巨大今日在自行車展後說明從9月底來與CBP交涉過程。巨大執行長劉素娟說，收到WRO消息後，一個月內就到華府會面，CBP甚至感到驚訝，因為過去鮮少有公司迅速溝通，並且還是直面對面，而非僅透過郵件往返。她說，當時正好還遇到美國政府關門，多項公共設施停擺，但CBP官員當時是沒有薪水的狀態，還是說「巨大的案子一定是我們第一優先處理」。劉素娟表示，巨大跟CBP兩次線上會談，並說明改善行動計畫（CAP），但CBP過往針對漁業等，面對巨大屬於有規模制度且效率回覆速度，對方還需要時間消化。然而，劉素娟說，此案背後更核心的意義，在於提醒我國政府重視法規可以符合美國期待，修正我國移工勞動相關法規速度加快。巨大評估對美方提出的問題，在執行跟處理上也無太大難度，董事長劉湧昌指出，希望最晚6月可以有結果。在營運上，劉湧昌說，受到暫扣令影響去年營業額損失約15至20億元，佔整體比率3至5%。而去年是49年來賺得最少的一年，營業額從900多億元下降到600多億元，巨大深刻檢討，今年以新產品拉動「輕裝上陣」，這兩年會看到巨大很大的改變。劉湧昌說，今年從3月到9月會不斷地有新產品推出，並且庫存水位已經降低，七成是都是當年度，三成是前一年度，透過新產品持續帶動市場熱度，今年預期會有雙位數成長。另外，中國市場去年同樣面臨營收下滑100億台幣，但隨著新國標政策上路市場競爭環境趨向正規化，對品牌廠商更具優勢，同樣看好大陸市場也雙位數成長。未來巨大將發展電動自行車將成為成長引擎，去年電動車部分營收佔比約26%，劉湧昌表示，看好電動車成長變成為來帶重回900億元營收關鍵，未來更要超過一般自行車。另一方面，越南廠去年實際產量約11萬台，今年預估會成長至22萬台，因此今年規劃啟動擴建計畫，預計三年內完工，未來越南將成為集團最大的生產基地。