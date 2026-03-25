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經濟部長龔明鑫今（25）日到立法院經濟委員會進行業務報告，提及依現有法令需有天然氣儲量11天，我們都有12天，並強調3、4、5月都已經完成調度，6月已經準備好一半。當被問到政府購買天然氣現貨價格比正常貴多少時，他表示，1艘多約10億元，以20艘計算，那麼就相當至少多花200億元。龔明鑫今日在立院進行業務報告時說，因應中東情勢，天然氣的部分基本上3月、4月及5月已經陸續到位，而6月份也在調度當中，目前已經準備好一半，並強調隨著油價平穩機制及穩定國內物價，將會維持國內物價穩定。國民黨立委葉元之質詢提到，經濟部說國內天然氣供應無虞，那麼價格是跟卡達購買的幾倍，大約付出多少成本？龔明鑫說，現在天然氣價格大概比跟卡達買時多超過1倍，以目前搶到6月來說，1艘船大概多付出10億元至11億元的成本；以目前20多船來計算，至少多付出200億元。葉元之表示，中油如今財務是否可能再撐下去？龔明鑫表示，中油已經提出增資計畫，希望立法院可以再支持。經濟部曾經說明，中東戰事以來，中油公司已主動出擊以尋找替代氣源，緊急採購來自澳洲、美國、其他亞洲及非洲等國之現貨氣源補足缺口，並積極洽供應商提前交貨。