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台中警第二分局某派出所所長遭人在匿名平台「靠北Police」爆料，指其近日在主持會議時，不僅在女警面前詳細描述姦屍過程，還大談如何讓屍體私密處變軟等細節，引發同仁不適，希望分局能介入調查。對此，第二分局表示，該所長宣導案例作為確有失當，將列為案例教育並研議究責，避免類似事件再度發生。近日網友在臉書匿名平台「靠北police」中發文爆料，指台中某二分局某派出所所長在21日勤教時，公然向同仁描述當年一起姦殺案的過程，語出驚人地表示，「利用熱毛巾敷在屍體私密處20分鐘後，觸感就會變得柔軟，進去後跟正常人一樣，沒什麼差別」，語畢更發出一聲冷笑。爆料者質疑，長官在開會時大談敏感細節內容，究竟意義何在？是對辦案有幫助，還是為了滿足感逞口慾？爆料者指出，不僅男警聽了感到不適、想直接離席，甚至現場還有女警，希望分局能介入調查。另外，爆料者還控訴，主管要求同仁「用績效換假」，甚至壓下請調報告，並對外宣稱會「放到他升官」。讓爆料者忍不住大嘆「事情那麼多處理不完，還要這樣弄自己的下屬！」對此，第二警分局回應，該所長未審慎選擇宣導案例，描述歹徒犯案過程過於直白，未顧及在場女性同仁且缺乏性別敏感度，相關作為確有未盡周延之處，將依規定究責並列為案例宣導，避免類似情形再度發生。至於所長內部管理措施，目前仍處於溝通討論階段，尚未正式實施。