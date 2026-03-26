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▲Like U 萊宥美學診所（圖／Like U 萊宥美學提供）

▲萊宥美學結合台灣生醫概念品牌『NAT納特生醫科學保健系統』與『CIMOR生醫級保養科技』。（圖／Like U 萊宥美學提供）

▲萊宥美學團隊表示，未來醫療服務將更加重視預防醫學、健康管理與醫學美容的整合發展。（圖／Like U 萊宥美學提供）

▲Like U 萊宥美學美學診所（圖／Like U 萊宥美學提供）

Like U 萊宥美學美學診所

地址：台南市北區臨安路二段209號

隨著健康意識與醫療科技的進步，全球醫學美容產業正從過去以單一療程為主的服務模式，逐漸轉向結合預防醫學與健康管理的整合醫療概念。從單純的外在改善，走向「由內而外」的健康管理，已成為近年醫療產業的重要發展趨勢。在這樣的產業變化下，南台灣也開始出現以預防醫學概念為核心的整合型健康管理中心。近期，『Like U萊宥美學』正式進駐台南北區核心生活圈，透過醫療團隊與健康管理規劃的整合，提供結合預防醫學、功能醫學概念與醫學美容服務的多元健康管理選擇。過去，醫學美容多以短期療程為主要服務模式，但隨著消費者健康意識提升，市場需求也逐漸改變。越來越多民眾在追求外在改善的同時，也開始重視身體機能、生活型態與長期健康管理。萊宥美學團隊表示，現代醫學美容服務不只著重外在狀態的調整，而是透過更完整的健康管理，讓身體與肌膚維持長期穩定的健康基礎。因此在中心規劃之初，團隊便以預防醫學與整合醫療服務為核心架構，透過醫療專業評估、功能醫學健康管理與醫學級肌膚管理服務，建立一套從內在健康到外在肌膚的整合式管理概念。在健康管理規劃方面，萊宥美學結合台灣生醫概念品牌『NAT納特生醫科學保健系統』與『CIMOR生醫級保養科技』，建立完整的健康與肌膚管理雙系統。其中，NAT納特生醫由再生醫學博士團隊設計配方，以功能營養與科學保健概念為基礎，作為日常營養補充與健康管理的一部分。而CIMOR生醫保養科技則以生物科技與專利胜肽技術為核心，透過高活性生物成分與保養科技概念，提供日常肌膚保養與肌膚調理的選擇。透過內在健康管理與外在肌膚保養搭配應用，希望讓健康與美學管理能夠更貼近日常生活。醫療產業觀察指出，隨著人口結構改變與健康意識提升，預防醫學與功能醫學的需求持續增加。從疾病治療逐漸延伸至日常健康管理，也逐漸成為醫療服務的重要發展方向。萊宥美學團隊表示，未來醫療服務將更加重視預防醫學、健康管理與醫學美容的整合發展。透過跨領域醫療技術與生醫科技的結合，提供更完整的健康管理服務，也能讓健康管理更加貼近日常生活。未來中心也將持續引進醫療技術與相關設備，持續發展預防醫學、功能醫學與醫學美容的整合應用，期望為南台灣打造更完整的健康管理服務。在健康意識逐漸提升的時代，健康管理不再只是醫療服務的一部分，而逐漸成為現代生活型態中的重要觀念。透過醫療專業與生醫科技的結合，讓健康與美麗可以從日常開始長期經營。