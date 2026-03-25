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▲范冰冰（如圖）慘遭中國封殺至今長達8年，近來積極朝著海外發展。（圖／摘自 張吉安 Chong Keat Aun臉書）

范冰冰合作《魷魚遊戲》黃東赫？私下互動被拍

▲范冰冰（左）重拾演員人生版圖，赴中國以外地方發展有成。（圖／翻攝自范冰冰IG）

藝人范冰冰2018年捲入逃漏稅風波，慘遭中國封殺至今長達8年，近來她積極朝著海外發展，昨（24）日其社群曬出驚人動態，范冰冰與《魷魚遊戲》名導演黃東赫同框合照，並配文寫道：「A beautiful gathering of minds and creativity.（精神與創意的交流）」，引發全球影迷熱議，瘋猜范冰冰新作可能合作對方，直呼「這可能是冰冰進軍國際的重要一步！」范冰冰昨於社群IG曬出貼文，見她出席第19屆亞洲電影大獎，與《魷魚遊戲》導演黃東赫同框合照，畫面中2人並肩入鏡且露出燦爛笑容，范冰冰雀躍直呼：「精神與創意的交流」，立刻引發外界熱議。巧合的是，黃東赫先前才對外透露，目前正著手籌備全新作品「KO俱樂部」（暫譯），時間點引發諸多聯想，外界猜測范冰冰有望與其合作，形容是她進軍國際的重要一步，已成功掀起各界影迷期待。范冰冰去年憑藉馬來西亞導演張吉安執導的電影《地母》，成功奪下金馬影后殊榮，這座大獎重新累積了她的聲量，更被視為她「重新出發」的影壇里程碑，台灣許多影迷為其慶賀，范冰冰重拾演員人生版圖。儘管榮譽在身，當范冰冰獲得金馬最佳女主角時，中國卻沒有任何相關討論，就連工作室發布「恭喜獲得寶島最佳女主角」的慶祝貼文，隨後也慘遭下架，許多網友不禁心疼直呼，多年過去了仍然不放過她。