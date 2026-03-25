藝人范冰冰2018年捲入逃漏稅風波，慘遭中國封殺至今長達8年，近來她積極朝著海外發展，昨（24）日其社群曬出驚人動態，范冰冰與《魷魚遊戲》名導演黃東赫同框合照，並配文寫道：「A beautiful gathering of minds and creativity.（精神與創意的交流）」，引發全球影迷熱議，瘋猜范冰冰新作可能合作對方，直呼「這可能是冰冰進軍國際的重要一步！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲范冰冰（如圖）慘遭中國封殺至今長達8年，近來積極朝著海外發展。（圖／摘自 張吉安 Chong Keat Aun臉書）
▲范冰冰（如圖）慘遭中國封殺至今長達8年，近來積極朝著海外發展。（圖／摘自 張吉安 Chong Keat Aun臉書）
范冰冰合作《魷魚遊戲》黃東赫？私下互動被拍

范冰冰昨於社群IG曬出貼文，見她出席第19屆亞洲電影大獎，與《魷魚遊戲》導演黃東赫同框合照，畫面中2人並肩入鏡且露出燦爛笑容，范冰冰雀躍直呼：「精神與創意的交流」，立刻引發外界熱議。

巧合的是，黃東赫先前才對外透露，目前正著手籌備全新作品「KO俱樂部」（暫譯），時間點引發諸多聯想，外界猜測范冰冰有望與其合作，形容是她進軍國際的重要一步，已成功掀起各界影迷期待。

▲范冰冰（左）重拾演員人生版圖，赴中國以外地方發展有成。（圖／翻攝自范冰冰IG）
▲范冰冰（左）重拾演員人生版圖，赴中國以外地方發展有成。（圖／翻攝自范冰冰IG）
范冰冰去年憑藉馬來西亞導演張吉安執導的電影《地母》，成功奪下金馬影后殊榮，這座大獎重新累積了她的聲量，更被視為她「重新出發」的影壇里程碑，台灣許多影迷為其慶賀，范冰冰重拾演員人生版圖。

儘管榮譽在身，當范冰冰獲得金馬最佳女主角時，中國卻沒有任何相關討論，就連工作室發布「恭喜獲得寶島最佳女主角」的慶祝貼文，隨後也慘遭下架，許多網友不禁心疼直呼，多年過去了仍然不放過她。

🔺資料來源－
范冰冰IG


相關新聞

范冰冰《地母》搶金像獎影后出局！資格取消　死對頭章子怡撿便宜

范冰冰新年照超貴氣！巨型紅寶石搶眼　粉絲直呼：手酸可幫忙妳戴

范冰冰終於拿到金馬獎座！距離封后已一個多月　出品人直呼祥兆　

Stray Kids團綜這裡看！穿越古代玩魷魚遊戲、黑白大廚煮飯超爆笑