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▲楊千霈近日上節目首度提及結束8年豪門婚姻原因。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

女星楊千霈過去與紡織小開閃婚，2人從交往到結婚僅19天，當時一度轟動演藝圈，不過這段婚姻最終仍在2024年畫下句點，她去年1月公開證實離婚，結束8年夫妻關係，近日楊千霈登上范琪斐的節目，罕見談起婚變心境，坦言2人並非因單一事件決裂，而是感情在長時間相處中逐漸淡掉。楊千霈提到自己懷孕時時常自己一個人出門，讓她開始有：「我何必呢？」的念頭。楊千霈近日上節目時，首度談到自己結束8年豪門婚姻的內幕，當她被問到婚姻是否有「最後一根稻草」時，楊千霈坦言沒有明確爆點，而是雙方個性、興趣與生活理念都差太多，久而久之變得越來越沒有交集，她透露2人連喜歡看的電影都不同，平時也習慣各自生活，很多事情她早就學會自己完成，婚姻裡的孤單感也因此慢慢累積。楊千霈更提到，自己在懷孕期間就已經很習慣一個人處理生活大小事，即使臨盆前2天肚子大到頂著方向盤，她仍然獨自開車出門，照樣把事情完成，回想那段狀態，她忍不住說：「我就一個人就好了，何必呢？」短短一句話，也讓外界感受到她在婚姻後期累積的無奈。雖然婚姻走到終點，楊千霈仍表示自己與前夫家人相處融洽，尤其與前婆婆幾乎無話不談，她透露過去婆婆要去工廠或看醫生，她都會二話不說開車陪同，也一直相信「施比受更有福」，只是她也坦言婚後責任變得很重，從照顧一個人，變成像是同時扛起兩個家庭。楊千霈表示，雖然這段婚姻沒能走到最後，但她並不後悔結婚，因為那段經歷讓她獲得很多養分，也成為現在的自己，近期她演出舞台劇《倒數婚姻》，也像是重新經歷一次婚姻課題，讓她有機會回頭整理感情裡的得失，如今恢復單身她也用更成熟的方式面對過去與未來。