我是廣告 請繼續往下閱讀

少子化浪潮持續衝擊校園，台灣學生人數縮水的變化，從老牌學校最能看出對比。台北市萬華區老松國小曾在全盛時期擁有逾1.1萬名學生，如今只剩500多人，從昔日「超級大校」走到現在的小型校園，也成了台灣少子化與人口結構轉變的縮影。根據國發會2024年最新推估，台灣自2023年起已進入「生不如死」階段，未來總人口還可能提前在2049年跌破2000萬人。這樣的趨勢，反映在教育現場尤其明顯，過去學生爆滿的學校，如今不少都面臨招生與規模縮減壓力。創立於1896年的老松國小，是台北歷史悠久的學校之一。早年因學校數量少，加上升學表現亮眼，吸引許多外區學生跨區就讀，連來自中永和、三重、板橋等地的學生都不少。當年上下學時，校門口甚至得設臨時公車站牌，動用12輛公車接送。老松國小最風光的時期出現在1966年，當時全校6個年級共有158個班，學生總數達11110人，每班約70人，班級數或學生數都曾創下紀錄。校友回憶，因學生太多，不只1、2年級與3、4年級要共用教室、分上下午上課，就連福利社、廁所和操場設施，也都必須分時段輪流使用。由於校舍空間不足，部分班級甚至多達90人，連校長室都一度被拿來當臨時教室。老松國小當年校內生活機能也相當特殊，校內不僅設有郵局，福利社還有好幾間，規模相當少見。直到1980年代，老松國小的學生紀錄才先後被板橋後埔國小、永和秀朗國小超越。不過，隨著少子化加速，老松國小學生人數近年大幅下滑，一度只剩458人，目前也僅維持在500多人左右。