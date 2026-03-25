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▲日本靜岡縣哈密瓜，原價3,280元 _ 顆，特價2,580元／顆。（圖／city'super提供）

台灣愛文芒果：果肉細緻、甜度高，為夏季代表性水果

龍蝦芒果：稀有品種，口感濃郁、香氣獨特

台南金鑽鳳梨：酸甜平衡、果汁豐富

日本玉荷包禮盒：外型飽滿、風味細膩，適合高端送禮

▲日本A5黑毛和牛沙朗_遠企／復興／板橋／台中／新竹／竹北店限定_。原價750元／100g，特價398元／100g。（圖／city'super提供）

金卡會員獨享：super金卡會員享商品88折；消費贈東京永井海苔等人氣商品

點數回饋：單筆消費滿1,000元即享點數回饋；最高享6倍

滿額贈禮：單筆消費滿3,888元，贈義大利精選橄欖油

LINE GO乘車禮遇：滿額即可兌換乘車券，延伸消費場景

▲CERES 喜瑞絲是來自紐西蘭的知名食品品牌，永續與環境友善標準，高品質、無添加為核心特色。特級椰子油600g原價720元_瓶，特價598元_瓶，冷壓初榨椰子油600g原價890元_瓶，特價748元_瓶。（圖／city'super提供）

city’super持續深化會員經營，推出年度重點活動「會員尊榮日」，於3月25日至3月30日限時登場。本次活動結合高回饋點數機制、會員限定禮遇及精選商品優惠，最高可享6倍點數回饋，全面升級消費體驗。同時，city’super亦同步推出「頂級水果預購」，嚴選產地直送當季水果，滿足消費者對品質與送禮的雙重需求。city’super此次特別集結多款會員專屬商品，從精品水果、頂級肉品到進口酒款，呈現高品質飲食選擇除了會員專屬優惠外，city’super亦推出「頂級水果預購」，精選多款人氣水果，包括：同時推出訂購滿額加碼贈禮，單筆訂單滿3,000元至49,000元不等門檻，即可獲得嚴選生活家電與人氣商品，包括米屋年年有餘伴手米禮、recolte電動研磨器、溫控電熱水杯及多功能調理機等，數量有限，贈完為止，提升整體購物價值與話題性。本次活動同步推出多項會員限定優惠透過購物、交通等跨場域整合，打造更完整的會員生活體驗。