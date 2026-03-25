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台中市下屆市議員選舉，國民黨初步定調提名34席，其中含現任31位議員，新人出頭空間有限。比較特殊的是，這次完全沒有政二代欲接班。市黨部主委蘇柏興表示，國民黨在台中市的提名以勝選為考量，因此採穩健提名策略，全盤兼顧友黨如民眾黨及無黨籍友好議員。台中市議會有65個席次，3年前當選及後來加入國民黨的議員共35人，但2024年黃健豪、羅廷瑋當選立委後未補選，吳建德補選遞補黃仁的原住民議員席次，所以實際剩33人。民進黨、民眾黨正進行台中市議員初選民調，外界關心國民黨提名進度。台中市黨部主委蘇柏興表示，目前已確定提名現任31位議員，北屯區除了黃健豪一席、議員陳成添不連任，加上可能因人口成長增加1席，因此有2至3席新人空間，目前黨內有4人爭取，將進行民調，若第3席能贏民眾黨邱于珊，就提名3席，若無法贏就禮讓不提名。至於后里豐原區，現任議員張瀞分不連任，有1席新人空間，但有2人參選，也會以民調方式決定。蘇柏興說，潭雅神區的羅永珍原本考慮交棒兒子，最後決定爭取連任。第一階段確定提名34或35人，待黨中央審核後宣布登記時間。蘇柏興說，國民黨在台中市的提名以勝選為考量，因此採穩健提名，至少34席加上與國民黨友好的無黨籍現任市議員陳廷秀、徐瑄灃、林昊佑，即有37席。其他選區若有新人堅持參選，黨中央將於4月底進行第二階段的不公布內參民調進行評估；第三階段則考慮友黨，評估是否有空間增提一人，若實力不及民眾黨就不提名。