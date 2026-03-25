王道銀行今（25）日宣布「王道好影響」投資計畫，除了承諾每年將提撥稅後淨利的0.5%用於深耕影響力投資之外，更推出第一屆「王道WE Win（Women Empowered to Win）」創新女力競賽，尋找對社會或環境有正向影響的新創企業，競賽獲獎者可獲得投資總額為新台幣500萬元，獲選之新創企業將有機會獨得最高新台幣300萬元的王道銀行股權注資，並享有王道銀行及合作夥伴提供的創業相關輔導與協助。
本屆「王道WE Win」創新女力競賽徵件主題為「創新好影響力」，徵求有助於改善社會或環境問題的商業模式提案，凡有助於社會與環境永續發展或能創造正向影響力的種子期新創企業，以及符合「核心決策團隊至少包含一位女性」或「產品與商業模式以提升女性福祉或解決女性痛點為核心」其中一項條件者皆可參賽。
為擴大影響力，本次競賽採雙重賽制，符合條件之新創企業可同時參與兩項競賽。第一重競賽由王道銀行與文化創業加速器、好食好事加速器、新創101加速器等三家加速器合作舉辦，參賽者需自行報名並完整參與此三家合作加速器今年計畫，並依循各加速器的甄選規範。期間王道銀行將指派業師一路陪跑輔導，並於此三家加速器提案發表會中各選出一位「王道WE Win創業女王」，每位獲選團隊除了各可獲得新台幣100萬元的股權注資金，同時還可獲得加速器夥伴提供的業師輔導、工作坊及募資媒合等資源，更能直接取得第二重競賽的決賽門票。
第二重競賽將由文化內容策進院、Startup Island、AppWorks、數位時代/創業小聚、Impact Hub Taipei、華陽創投、好食好事基金會、AVPN、台灣影響力投資協會、SIC永續影響力投資、B型企業協會、Anchor Global、活水影響力投資、婦女權益促進發展基金會、中山管理教育基金會（女性創業飛雁計畫）、安侯永續發展顧問等16家合作機構推薦符合條件之新創企業予王道銀行，經王道銀行初選後，入圍團隊將於2027年3月進行決賽評比，與第一重競賽的獲獎團隊同台角逐「王道WE Win創業女神」，最終將由王道銀行團隊與外部專家共同評選出一位得獎者，獨得王道銀行集團所提供的新台幣200萬元股權注資金；若新創企業同時贏得第一、二重競賽，最高共可獲得新台幣300萬元的股權注資金，此外，還可獲得王道銀行所提供的諮詢、財務、業務拓展等豐富資源。
為了長期且持續性地支持新創，王道銀行更承諾，未來每年將提撥前一年度個體稅後淨利0.5%的額度用於「影響力投資」，專款專用於有助提升整體社會永續發展、商業模式符合聯合國SDG指標之新創企業。王道銀行2025年個體稅後淨利為新台幣18.31億元，今年將提撥約新台幣915萬元用於影響力投資。
除了持續結合本業支持新創之外，王道銀行亦致力為股東創造穩健成長的股利報酬，日前經董事會決議2025年度普通股現金股利每股將配發新台幣0.52元，創2017年掛牌上市以來的新高，依據今（25）日收盤價9.93元計算，現金殖利率達5.24%。
王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行近年持續結合金融本業，打造與所有利害關係人共好的永續生態圈。此次推出影響力投資計畫，希望能鼓勵女性創業家及對社會、環境有正向影響力的新創團隊，一起發掘和耕耘讓世界變得更好的商業提案。」
《王道WE Win》創新女力競賽活動詳情請參考活動網頁。
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為擴大影響力，本次競賽採雙重賽制，符合條件之新創企業可同時參與兩項競賽。第一重競賽由王道銀行與文化創業加速器、好食好事加速器、新創101加速器等三家加速器合作舉辦，參賽者需自行報名並完整參與此三家合作加速器今年計畫，並依循各加速器的甄選規範。期間王道銀行將指派業師一路陪跑輔導，並於此三家加速器提案發表會中各選出一位「王道WE Win創業女王」，每位獲選團隊除了各可獲得新台幣100萬元的股權注資金，同時還可獲得加速器夥伴提供的業師輔導、工作坊及募資媒合等資源，更能直接取得第二重競賽的決賽門票。
為了長期且持續性地支持新創，王道銀行更承諾，未來每年將提撥前一年度個體稅後淨利0.5%的額度用於「影響力投資」，專款專用於有助提升整體社會永續發展、商業模式符合聯合國SDG指標之新創企業。王道銀行2025年個體稅後淨利為新台幣18.31億元，今年將提撥約新台幣915萬元用於影響力投資。
王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行近年持續結合金融本業，打造與所有利害關係人共好的永續生態圈。此次推出影響力投資計畫，希望能鼓勵女性創業家及對社會、環境有正向影響力的新創團隊，一起發掘和耕耘讓世界變得更好的商業提案。」
《王道WE Win》創新女力競賽活動詳情請參考活動網頁。