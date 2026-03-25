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彰化溪湖糖廠前平交道昨（24）日驚見誇張一幕！上午11時30分許，當遮斷桿完全放下、車輛皆依規停等之際，一名男子竟緩步走向鐵軌旁馬路，在鳴笛聲中突然原地「倒立看火車」，畫面被民眾發上Threads後引發熱烈討論，網友驚呼「是在練蛤蟆功嗎？」、「大溪湖竟然有隱藏版NPC」，然而，這場街頭特技實則已經觸法，警方將依《道路交通管理處罰條例》追查男子身分並開罰。事發在24日上午11時30分許，當時彰水路溪湖糖廠前的平交道警示燈已亮起紅燈閃爍，遮斷桿也完全降下，就在後方車輛皆乖乖依規停等時，一名男子卻慢悠悠地走到平交道旁。令人意想不到的是，男子並非要強行闖越，而是突然就地蹲下並雙手撐地，隨即將頭部貼近地面，使出「倒立看火車」招式，甚至展現出超強的平衡感與核心力量，整個人絲毫沒有晃動，彷彿整條馬路都是他的練功房，讓後方停等的民眾全看傻了眼。畫面被目擊民眾發上Threads引發熱議，網友紛紛驚呼「是在練功嗎？」、「以為是在練蛤蟆功？」、「這樣真的好危險」。甚至有在地網友認出這名倒立男，指出「他有來過我們健身房參觀，真的是個蠻奇葩的人，來健身房倒立說要練頭轉」，也有人幽默自嘲「溪湖人都用不同的角度看世界」、「都不知道我大溪湖竟然有隱藏版NPC」。雖然男子的倒立特技讓網友直呼「不簡單」，但事實上已經違反《道路交通管理處罰條例》，可處新台幣500元罰鍰，對此，警方表示而將依透過影片查證身分，並依規定告發違規。