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光碟廠錸德表示，受原料價格走揚與市場需求回溫帶動，記錄型光碟片價格第2季將再調升近20%，第3季也不排除延續漲勢。公司表示，近期聚碳酸酯（PC）材料市場明顯轉趨緊俏，價格與交期同步上升，加上儲存市場供需吃緊所帶來的外溢效應，墊高光碟片成本。錸德說明，這波壓力主要來自上游原料端。受到中東地緣政治風險升高、石化原料供應波動以及全球製造成本走揚影響，作為光碟主要原料之一的PC料近期持續上漲。根據ICIS最新資料，3月中旬PC光學級週均價已升至每噸2550至2600美元，而在現貨市場上，部分急單報價甚至突破每噸2900美元，較1月約1900美元大幅走高。除了價格上漲，錸德指出，4月起Lotte Chemical麗水廠與Covestro曹涇廠將陸續進入歲修停檢，預料第2季供給將進一步收斂，讓原料市場更趨吃緊。雖然現階段並非完全買不到料，但已進入價格、交期同步墊高的階段，只要客戶願意接受較高價格，仍可取得原料，不過整體交期普遍已拉長至約1個月。錸德表示，若原料供應壓力、停檢影響及中東局勢短期內未見明顯改善，記錄型光碟片市場報價第3季恐仍將維持高檔，甚至持續上行，公司也不排除再度調整價格。錸德25日股價上漲3.7%，收在13.9元。