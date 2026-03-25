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WBC經典賽中華隊當家鐵捕林家正，今（25）日跟隨母隊日本火腿鬥士熱身賽出戰，面對樂天金鷲擔任先發捕手，與3名投手搭配，合計8局僅失2分，打擊上則有2次上壘，還打進全隊唯一1分，表現漸入佳境，可惜日本火腿缺乏關鍵一擊，終場1：2輸球。林家正本場於熱身賽擔任先發捕手上場，與先發投手浅利太門搭配，後者退場後，又與2位牛棚投手福田俊與杉浦稔大合作，總計8局守備內容中，3位投手僅被打出3安打、失2分，並投出5次三振，整體表現在水準之上。打擊方面，林家正本場被安排在第6棒，首打席為一壘滾地球出局，第二打席則在得點圈有人情況下上場，打出二壘滾地球造成台灣同胞陽柏翔守備失誤，打回日本火腿第1分、也是全場唯一1分，後續2打席還選到1次四壞保送上壘，本場3打數無安打，但2次上壘。值得注意的是，本場與林家正同場對決的還有另一位台灣好手陽柏翔，他去年就效力於樂天金鷲還登上一軍，本場熱身賽擔任先發第8棒，可惜3打數無安打，打擊率下降至3成68，並有1次守備失誤出現。