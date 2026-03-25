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前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，坦言心痛並暗自流淚，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，對這種事將「六親不認」，蕭旭岑今（25）日哽咽感嘆馬英九近年忘記很多事情。對此時常針砭時事的作家趙曉慧表示，整體上來看是兩敗俱傷，馬政治影響力被削弱，蕭則是政治誠信被削弱，這讓國民黨的兩岸路線陷入空前的混亂，而混亂正是中共想要的「裂解國民黨」效果，國民黨越混亂，中共越有機會見縫插針，控制台灣政局的走向。趙曉慧指出，馬英九與蕭旭岑掀起的「家變」，這事情的根源在中共。馬英九這一生的政治精華都濃縮在「九二共識、一中各表」，對他而言，這既是兩岸的緩衝，也是保護中華民國主體性的最後防線。但習近平已經直接沒收「一中各表」的空間，沒有九二共識了，中華民國被消滅了，要台灣直接吞下香港化的命運。如此一來，馬英九就成了中共的「障礙」。所以習近平要將馬英九邊緣化，畢竟馬英九已經76歲，對台灣政壇的影響力會越來越式微，中共要另外扶植新的代理人，就是眼前國民黨主席鄭麗文。趙曉慧說明，鄭麗文象徵國民黨的中生代，要全面接班，馬英九已經被歸類為老人政治，必須讓出舞台。蕭旭岑作為馬英九辦公室的發言人，擔任副主席之後，發言越來越傾向鄭麗文路線，「馬辦」漸漸被偷梁換柱變成「鄭辦」，讓外界有一種馬英九認可鄭麗文路線的錯覺。蕭旭岑是握有實權的兩岸代理人，馬英九只剩下卸任元首的虛名。中共想要在台灣搞點事，會繞開馬英九，直接對口蕭旭岑。趙曉慧提及國台辦對於此事的評論，表面上是呼籲和平，實則在政治上「認證」了蕭旭岑過去的交流貢獻，無異是在幫蕭旭岑撐腰，讓蕭旭岑「挾中共以自重」，將馬英九邊緣化。蕭旭岑畢竟是「藍白合」的積極推動者，他不能被馬英九鬥倒，否則這會壞了中共在台灣扶植「反綠勢力」的計謀。反觀馬英九被中共邊緣化，他的「一中各表」被中共消滅，尤其是他的歷史定位消失，這對馬英九來說很難堪且無法接受。畢竟，他希望像李登輝這樣，在台派陣營與日本政界擁有崇高的教父地位，一直到離開人世。馬英九對蕭旭岑果然爆出嚴重的猜忌，回敬蕭旭岑捲入財政疑雲與背信指控。趙曉慧指出，整體上看，真的是兩敗俱傷，一方的馬英九，「政治影響力」被削弱，另一方的蕭旭岑，則是「政治誠信」被削弱，這讓國民黨的兩岸路線陷入空前的混亂。而混亂，正是中共想要的「裂解國民黨」效果，國民黨越混亂，中共越有機會見縫插針，控制台灣政局的走向。趙曉慧說，如今的國民黨，只能靠販賣「兩岸和平紅利」存活，而且誰想要出頭，還需要中共的銀彈與網軍帶風向的襄助。想要中共施恩給好處，就要來巴結北京，以「放棄台灣意識」作為交換，執行中共滲透台灣的任務，包括擋軍購。混亂讓藍營各派系（如馬辦、鄭麗文體制的黨中央、甚至地方大咖）為了爭奪「正統兩岸代言人」而競相向北京投誠，掀起接著一場又一場的「親共競賽」。中共可以坐收漁翁之利，玩弄「我提拔 A 是為了要打擊 B」的平衡術，讓國民黨對中共做出最大的政治讓步。趙曉慧表示，過去曾提及，國民黨現在沒有定海神針，只有一盤散沙。中共要的絕非是一個「團結而強大」的國民黨，這樣中共無法控制國民黨，而是一個聽話且只能依賴中共的國民黨。中共這一次操作「去馬英九化」的槓桿，這讓馬英九的政治影響力與歷史定位，注定會越來越式微，回不去了。馬英九路線就是中華民國路線，在如今鄭麗文全面導向親共的情勢下，越來越孤掌難鳴。國民黨，也回不去了。趙曉慧提到，李登輝早年對共產黨的研究與實務經驗，讓他深知中共的「統戰」本質是鬥爭與併吞，不可信、不接觸。所以，李登輝轉向本土化，將中華民國與台灣命運結合，即便在卸任後，他依然在台派與國際間擁有不滅的政治靈魂與教父地位。趙曉慧說，馬英九一生追求「兩岸和平、民族復興」，甚至在2015年的新加坡與2024年的北京，都試圖用「溫良恭儉讓」的儒家政治風格去感化中共。結果，習近平直接沒收了馬英九的「一中各表」這一根「定海神針」，馬英九對中共的「讓步」換來的不是歷史地位，而是被加速「邊緣化」。「大夢初醒，肯定很痛」。