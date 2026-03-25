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▲LINE WORKS通訊畫面示意。（圖／12CM Taiwan提供）

▲12CM Taiwan亦已於內部全面導入LINE WORKS作為主要通訊工具。（圖／12CM Taiwan提供）

隨著企業數位轉型需求持續升溫，通訊工具已成為影響營運效率與資訊安全的關鍵基礎設施。深耕LINE生態系的OMO解決方案商12CM Taiwan（睿鼎數位）宣布，正式推出LINE WORKS企業導入服務，協助企業與品牌建立可管理、可追溯的通訊與協作體系。目前多數企業仍習慣以個人 LINE 處理公務往來，雖具便利性，但也衍生公私訊息混用、權限控管困難、對話難以追蹤留存及資安風險升高等問題。特別是在員工離職、設備遺失或帳號異動時，關鍵對話紀錄與客戶資訊往往隨之流失，成為企業營運上的隱性成本。LINE WORKS 為企業級通訊與協作平台，整合即時聊天、郵件、行事曆、任務管理及雲端儲存等功能，並提供企業專屬帳號體系與權限控管機制。其最大特色在於可與LINE帳號互通，使企業在維持對外溝通便利性的同時，將內部通訊升級為可管理的企業系統，兼顧效率與資安。12CM Taiwan表示，此次攜手 LINE WORKS 合作並非單純提供工具銷售，而是結合其長期在LINE生態系的實務經驗，提供從需求盤點、組織架構設計、權限規劃到教育訓練的完整導入服務，協助企業建立可持續運作的通訊與協作架構。12CM Taiwan亦已於內部全面導入LINE WORKS作為主要通訊工具。透過企業帳號管理機制，所有內部溝通統一於平台上進行，並透過已讀與未讀追蹤功能，即時掌握訊息傳遞與任務執行情況，有效提升跨部門協作效率。同時，透過佈告欄與雲端文件功能集中管理SOP與專案資料，避免資訊分散於個人對話中。12CM Taiwan總經理陳衍彰指出，企業過去多以個人為單位進行溝通，但隨著數據與數位資產的重要性提升，通訊紀錄與互動資料應納入企業資產管理範疇。LINE WORKS的導入，正是協助企業將分散的對話與流程，轉化為可控且可延續的營運基礎。身為LINE官方鑽石銷售夥伴，12CM Taiwan長期協助企業導入LINE官方帳號、會員系統與數位票券等應用，並打造Echoss AI CRXM顧客經營平台，串聯CRM、會員與數據分析。此次進一步導入LINE WORKS，也被視為其從「顧客經營」延伸至「組織經營」的重要布局。隨著企業對資安與營運效率要求提升，企業級通訊與協作平台需求持續成長。12CM Taiwan透過整合LINE生態系與LINE WORKS，有望在企業數位轉型市場中，建立更完整的解決方案優勢。