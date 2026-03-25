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國民黨彰化縣長提名作業至今混沌未明，今有媒體報導「中彰投地方輔選系統」委託進行民調，無論是黨內互比或藍綠對比，檯面上3人排名皆是謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章；謝衣鳯若與陳素月捉對廝殺，僅以31.9%微幅落後民進黨陳素月的34.8％。對此柯呈枋以彰化美食比喻，指「肉圓要咬下去才知內餡是否紮實、爌肉飯要扒開才知滷得夠不夠久」。《鏡週刊》今（25）日報導，有「中彰投地方輔選系統」委託趨勢民調公司在3月初執行電話民調，有效樣本為1,076人，民調將國民黨立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋進行黨內互比部分，依序是謝22.1%、柯15.2%、洪9.2％；但高達5成3的受訪者無法選擇。若與民進黨徵召的陳素月進行藍綠對比，謝為31.9%：34.8％，與陳的差距2.9%在誤差範圍內；柯呈枋28.3％：37.7%，輸陳9.4％；洪榮章23.8%：39.6％，輸陳15.8％。整體看來，謝衣鳯與第2、3名有不小差距。但在民調完成之後，黨主席鄭麗文接受專訪時曾坦言，「謝家長輩已明確表態、黨中央難斷家務事，一切尊重謝家決定」，並希望情勢盡快明朗。謝衣鳯則是參選意志堅定，已在各區高掛競選看板。柯呈枋今（25）日表示，透過媒體放話的方式，性質上偏向廣告宣傳，參考即可。自己陣營掌握相關數據，近期亦有其他媒體釋出不同版本的民調結果，顯見數據呈現多元。但國民黨彰化縣長提名時程持續延宕，已連帶影響鄉鎮市長及基層民代的提名作業，相較民進黨已完成整隊，國民黨仍處整備階段，基層瀰漫不確定感，在縣長提名規則與時程未明下，恐連帶拖累基層布局，甚至影響整體整合進度，對選情並非正面發展。柯呈枋說，「政治可以很熱鬧，但城市治理不能只靠熱鬧。」政府穩定運作從來不是靠口號，而是仰賴每天踏實工作的公務人員累積專業與經驗。自己從基層出身，對行政運作與民間需求都有深刻體會，一路走來沒有光環也沒有捷徑。柯呈枋強調，一座城市真正需要的，是能解決問題、把事情做好的人。他以彰化在地美食比喻指出，肉圓要咬下去才知道內餡是否紮實，爌肉飯要扒開才知道滷得夠不夠久，真正的品質來自時間累積與細節堆疊，領導者唯有踏實準備，才經得起檢驗。