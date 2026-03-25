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以後不能再拿搭高鐵當通訊失聯藉口！台灣高鐵今與三大電信業者今天簽約，將購置「光纖射頻放大器」（RRH）改善隧道內通訊品質，今年底前改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底則是要提升全線通訊品質，讓旅客不僅行動通話一路暢通，瀏覽網頁/影片也能一路不斷線。台灣高鐵公司董事長史哲說，「高鐵車廂要寧靜、通訊品質要穩定」是高鐵作為國家關鍵基礎設施應該具備的樣貌。明年高鐵即將通車營運20週年，日均運量在今年2月達到24.1 萬人次的新高峰，因此推動「高鐵 2.0」計畫。今（25）日在交通部長陳世凱見證下，與中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨以及遠傳電信總經理井琪。四方共同宣示，將由台灣高鐵公司提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，合計約20億元，把高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」，設置數量更增加至超過2,200座，提升通訊品質。陳世凱表示，期待計畫能讓「高速移動」與「無縫通訊」劃上等號，在2027年將高鐵打造為全球智慧交通與數位韌性的新標竿，讓旅客對高鐵服務更有感。今年二月先行進行「技術試作」，確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，因此決定進一步全面優化全線 4G/5G 行動通訊品質，以克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，提升高鐵沿線整體通訊品質。為確保高鐵營運安全，本次升級計畫僅能利用列車收班後、短短約4小時的夜間維修時段施工，時間壓力非常大，也是本次計畫最大的挑戰。預計將優先針對南港─板橋地下隧道、沿線連續隧道群等關鍵基地台進行升級，後續再擴及雲、嘉、南等開放路段。除沿線通訊品質改善外，還將同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至 Wi-Fi 6技術並擴充後端頻寬，滿足商務與休閒旅客的即時連線需求，希望帶給旅客更順暢的行動網路服務體驗，打造更智慧的美好旅程。