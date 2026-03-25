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由台灣工具機暨零組件工業同業公會主辦的第9屆台灣國際工具機展（TMTS 2026）今（25）起連續4天在台中國際會展中心登場。德國經濟辦事處再度籌組「德國館」，邀集18家德國企業與品牌參展，成為本屆最大規模的單一國家展區，展現德國在智慧製造、自動化與工業數位化領域的技術優勢。本屆展覽以「AI賦能 智造永續」為主題，延續數位與綠色轉型成果，聚焦人工智慧導入製造流程與永續智慧製造。本屆展會匯聚超過400家廠商、1,800個攤位。德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）表示，德國長期以來在高精密工具機與工業設備領域具備深厚的技術實力，而台灣則擁有完整且具競爭力的製造產業鏈，今年德國館不僅展現智慧製造與高端機械技術，也聚焦半導體、航太與資料中心等新興應用領域，期待透過跨產業合作，共同推動全球製造業的創新發展。今年德國館的參展商展示多樣化的產品與解決方案，涵蓋金屬切削工具機、金屬成型設備、工具機零組件與配件、電控系統以及智慧製造解決方案等領域，包括工業機器人、3D列印技術以及其他先進製造相關設備與材料。此外，德國巴登-符騰堡邦國際經濟及科技合作署（BW_i）今年首次加入TMTS德國館。巴登-符騰堡邦位於德國西南部，是全球機械工程、汽車與精密製造的重要產業基地，BW_i期望透過TMTS促進當地產業與台灣企業的交流與合作。展會期間，德經處也將於3月25日至3月27日每日下午14:00至15:00，在德經處攤位G1005舉辦「德國產業解決方案專場」，邀請德國企業分享其技術與應用，內容將聚焦於半導體、航空航太與無人載具，以及資料中心等關鍵產業應用，展現工具機技術在高科技產業中的重要角色。值得一提的是，由德國工具機製造業公會（VDW）推動的umati（通用機械技術介面）專區亦將於本屆TMTS亮相，展區設於德國館對面。umati致力於建立機械設備之間的全球通用通訊標準，使不同品牌與系統的設備能夠在同一平台上互聯互通，簡化資料傳輸並提升智慧製造的整合效率。透過這項技術，工具機、3D列印設備與生產管理系統之間的資料串聯將更加順暢，為智慧工廠與跨產業應用奠定重要基礎。