日本「全日空」（ANA）一名40多歲男機長，涉嫌利用職務之便，對女空服員伸出鹹豬手猥褻臀部，遭到東京地方檢察廳以不同意猥褻罪起訴。不過，誇張的是全日空雖稱已對該機長「嚴厲處分」，但該名機長被起訴後仍然持續擔任機長職務，這也讓全日空的處置方式陷入爭議。
根據《每日新聞》報導，檢方起訴書指出，該機長於2023年10月凌晨，在高松市街頭對一名女空服員下手，利用自身作為機長的權勢影響力，使對方擔心若拒絕會在工作上遭受不利影響，因而不敢反抗，隔著衣物多次觸摸女空服員臀部進行猥褻行為。
「不同意猥褻罪」是指在受害者於心理或身體上難以反抗的情況下，所進行的非自願猥褻行為，依據日本法律，可處6個月以上、10年以下有期徒刑。檢方調查後認定，該機長的行為構成「不同意猥褻罪」，因此於2025年3月對該機長提起起訴，目前全案仍在審理當中。
不過，遭到起訴後，該機長依然正常出勤繼續擔任機長職務未受影響，這讓本案再次受到關注。
對此，全日空表示已對相關人員進行調查，確認過去確曾發生機組人員在勤務結束後，對空服員進行性騷擾的情況，已予以嚴正處分。不過，全日空以「防止二次傷害」為由，未透露該機長是否認罪以及具體處分內容為何。全日空強調，性騷擾是絕不允許發生的行為，將持續徹底推動各類防範措施，阻止類似情況再度發生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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「不同意猥褻罪」是指在受害者於心理或身體上難以反抗的情況下，所進行的非自願猥褻行為，依據日本法律，可處6個月以上、10年以下有期徒刑。檢方調查後認定，該機長的行為構成「不同意猥褻罪」，因此於2025年3月對該機長提起起訴，目前全案仍在審理當中。
不過，遭到起訴後，該機長依然正常出勤繼續擔任機長職務未受影響，這讓本案再次受到關注。
對此，全日空表示已對相關人員進行調查，確認過去確曾發生機組人員在勤務結束後，對空服員進行性騷擾的情況，已予以嚴正處分。不過，全日空以「防止二次傷害」為由，未透露該機長是否認罪以及具體處分內容為何。全日空強調，性騷擾是絕不允許發生的行為，將持續徹底推動各類防範措施，阻止類似情況再度發生。
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