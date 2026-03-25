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進擊的巨人音樂會又來台灣了！台南6月連開五場

▲台南市長黃偉哲宣布，今年6月份《進擊的巨人》音樂會將在台南連開5場次。（圖／黃偉哲臉書）

澤野弘之、山本康太神級配樂 重現牆外史詩戰役

搶票攻略快筆記！4/8 中午 12 點全面啟售

《進擊的巨人》音樂會購票資訊懶人包

▲《進擊的巨人》音樂會台南場位置圖。（圖／MNA牛耳藝術）

全台「巨人迷」準備再次獻出心臟！去年 10 月曾在台北小巨蛋掀起狂潮、一票難求的《進擊的巨人》—Beyond the Walls 世界巡演音樂會，時隔半年宣布重磅回歸台灣！這一次陣地大舉南移，將於 6 月 5 日至 7 日一連三天，在臺南文化中心演藝廳盛大連開 5 場，購票將於 4 月 8 日中午 12 點全面啟售，還有超佛心的 300 元青年專屬票價，邀請全台粉絲來台南感受史詩級的視聽饗宴。由 MNA 牛耳藝術主辦的《進擊的巨人》音樂會，去年10月在台北小巨蛋三場的演出叫好又叫座，引發空前轟動。對於此次世界級巡演移師南台灣，台南市長黃偉哲表示高度期待：「今年六月，我們很高興迎來這部席捲全球的鉅作來到臺南文化中心，為南台灣帶來一場結合音樂與影像的國際級演出。」這場音樂會將以操刀動畫配樂的大師——澤野弘之與山本康太的原聲配樂為核心。透過現場氣勢磅礡的交響樂團、合唱團，搭配大銀幕上撼動人心的精華影像，完美交織出《進擊的巨人》宏大的世界觀。無論是激昂的戰鬥旋律，還是主角們對於「自由、選擇與信念」的深刻刻畫，都將帶領觀眾重新走進牆外的世界，體驗最純粹的熱血、絕望與感動。為了讓更多年輕學子能無負擔地參與這場藝文盛會，本次特別規劃了限量 300 元的超親民「青年席」。全場次門票將於 4 月 8 日中午 12:00 正式開賣，粉絲們請務必設定好鬧鐘，準備手刀搶票！《進擊的巨人》-Beyond the Walls 世界巡演- ("Attack on Titan" -Beyond the Walls World Tour-)臺南文化中心演藝廳2026 年 4 月 8 日（三）中午 12:00