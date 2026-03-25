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南亞科董事會25日拍板私募普通股案，將引進多家國際策略投資人參與增資，應募名單包括Sandisk旗下Sandisk Technologies、Kioxia、Solidigm及Cisco Systems，合計私募股數約3.52億股，私募價格均為每股223.9元，資金將投入先進記憶體製造的廠務與生產設備。其中，Sandisk Technologies認購逾13.8萬張，Kioxia認購7萬張，Solidigm與Cisco則分別認購逾7.13萬張及逾7.1萬張。若以每股223.9元計算，整體募資規模超過780億元。南亞科表示，本次私募價格訂定，是以定價日前短中期股價均價較高者的85%為基準，參考價格為263.3元，最終私募價訂為223.9元。這次私募新股的權利義務原則上與已發行普通股相同，但依規定，自交付日起3年內不得自由轉讓，滿3年後仍須完成補辦公開發行等程序，才能申請上市交易。南亞科規劃股款繳納期間自3月26日至4月8日，增資發行新股基準日同樣訂在4月8日。由於公司私募普通股總額度不超過4億股，這次三案合計已接近上限，幾乎把額度一次用滿。南亞科25日股價上漲4.6%，收在226.5元。