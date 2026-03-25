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南亞科宣布辦理私募，引進Sandisk Technologies等大廠參與認購。對此，半導體業界認為，這不只是南亞科一次大型籌資案，更可能是台灣記憶體產業角色轉變的重要訊號。根據中央社報導，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，這次4大公司入股南亞科，意義不只是單純財務投資，而是更偏向戰略布局。她指出，隨著邊緣AI應用逐步擴大，未來SRAM等記憶體的重要性有機會進一步提升，而這正是南亞科及台灣記憶體產業相對具備優勢的領域，也讓台廠在全球供應鏈中的定位，從過去偏向技術追隨者，逐漸轉向不可或缺的關鍵角色。她進一步表示，SK海力士子公司Solidigm此次願意入股南亞科，也與其自身發展策略有關。由於海力士近年集中資源衝刺HBM業務，在此情況下，透過投資南亞科，有助補強整體記憶體布局，讓產品線與應用場景更完整。劉佩真認為，南亞科此次籌得超過780億元資金後，將有更大空間投入製程升級，同時，透過引進海力士等策略股東，未來在邊緣AI領域也有機會展開更深入合作，對南亞科後續營運發展具正面意義。