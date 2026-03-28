3月底省錢就靠「比買一送一便宜」速食優惠！必勝客表示，平日7款大披薩199元爽吃夏威夷、蒜香起司燻雞培根等口味；週末假日還有「買1送2」加碼送1.25L大可樂。達美樂表示，披薩「買大送大」，指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾。拿坡里也有買大送大、烤雞買6送3，本文整理最新披薩優惠一次掌握。

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必勝客：7款大披薩199元！比買一送一便宜　週末假日買1送2

必勝客表示，平日、假日都有最新披薩優惠，助攻大家度過月底，省錢又吃飽。

◾️7款大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶超值單點7款大披薩199元，還能免費升級薄脆餅皮！指定口味包括：夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。

◾️買1送2！週末假日還有必勝客「買1送2」披薩優惠，3月28日、3月29日連續2天，外帶披薩買大送大、加碼贈送1.25L大可樂。官方推薦，韓式泡菜豬五花、丸勝日式章魚燒披薩，日韓口味大PK。​

▲達美樂「買大送大」披薩優惠！現在買指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾。（圖／達美樂提供）
▲達美樂「買大送大」披薩優惠！現在買指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾。（圖／達美樂提供）
達美樂：披薩「買大送大」！指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾

達美樂這次找來美樂蒂與酷洛米合體「萌力營業中」！打造披薩職人美樂蒂、外送員酷洛米的甜酷兩款超萌鍵帽吊飾，即日起至4月12日，優惠代碼「793356」，購買「萌力滿點套餐」729元，即可帶回「鍵帽盲盒」乙個（聯名套餐數量有限、售完為止）。

◾️披薩買大送大！優惠代碼「829270」可享披薩「買大送大」550元起，還有限量聯名披薩盒。

▲拿坡里新品披薩「買大送大」、烤雞買6送3。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）
▲拿坡里新品披薩「買大送大」、烤雞買6送3。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）
拿坡里：新品披薩「買大送大」！烤雞買6送3

拿坡里表示，月底搶先推出「烤雞自由」與披薩優惠活動：

◾️新品披薩買大送大！拿坡里內用、外帶6款「新品披薩」特價490元（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。

◾️烤雞買6送3！即日起至4月16日，全台門市點購6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），平均一塊烤雞26元有找，下殺約39折好划算（西湖店不適用）。

 

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