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必勝客：7款大披薩199元！比買一送一便宜 週末假日買1送2

7款大披薩199元！

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▲達美樂「買大送大」披薩優惠！現在買指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾。（圖／達美樂提供）

達美樂：披薩「買大送大」！指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾

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▲拿坡里新品披薩「買大送大」、烤雞買6送3。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

拿坡里：新品披薩「買大送大」！烤雞買6送3

新品披薩買大送大！

烤雞買6送3！

3月底省錢就靠「比買一送一便宜」速食優惠！必勝客表示，平日7款大披薩199元爽吃夏威夷、蒜香起司燻雞培根等口味；週末假日還有「買1送2」加碼送1.25L大可樂。達美樂表示，披薩「買大送大」，指定套餐送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾。拿坡里也有買大送大、烤雞買6送3，本文整理最新披薩優惠一次掌握。必勝客表示，平日、假日都有最新披薩優惠，助攻大家度過月底，省錢又吃飽。◾️指定口味包括：夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。◾️週末假日還有必勝客「買1送2」披薩優惠，3月28日、3月29日連續2天，外帶披薩買大送大、加碼贈送1.25L大可樂。官方推薦，韓式泡菜豬五花、丸勝日式章魚燒披薩，日韓口味大PK。​達美樂這次找來美樂蒂與酷洛米合體「萌力營業中」！打造披薩職人美樂蒂、外送員酷洛米的甜酷兩款超萌鍵帽吊飾，（聯名套餐數量有限、售完為止）。◾️拿坡里表示，月底搶先推出「烤雞自由」與披薩優惠活動：◾️（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。◾️（原價585元），平均一塊烤雞26元有找，下殺約39折好划算（西湖店不適用）。