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路易莎併購「傑克兄弟牛排」原因曝光！董事長黃銘賢全說了

▲路易莎併購傑克兄弟牛排，全新菜單搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）

▲路易莎集團董事長黃賢明宣布，併購傑克兄弟牛排。（圖／路易莎集團提供）

《NOWNEWS今日新聞》記者今實際試吃「片燒嫩煎牛排」，肉質軟嫩、份量不錯，最喜歡沒有淋上任何醬汁，可自行添加桌上的現磨海鹽、或黑胡椒，尤其附上大量花椰菜、搭配紅藜麥飯，健康又有飽足感。

▲《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃「嫩煎牛排」，真實口感曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

全新菜單早午餐198元起！熱美式咖啡喝到飽 9折開幕優惠

▲傑克兄弟牛排「丁骨牛排」2880元，需提前預訂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「好萊塢狂歡夜拼盤」980元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「加州陽光大早餐」238元起。（圖／記者蕭涵云攝）

▲早午餐「班尼迪克蛋」318元起。（圖／記者蕭涵云攝）

歡慶路易莎「傑克兄弟牛排」開幕，即日起到4月12日消費享9折優惠。

▲最超值早午餐「瑞可塔吐司」198元，附美式咖啡、紅茶、果汁，熱美式無限續杯喝到飽。（圖／路易莎集團提供）

▲傑克兄弟牛排台北信義店，大片玻璃窗採光極佳。（圖／路易莎集團提供）

台北店砸300萬重新修復懷舊空間！電玩遊戲機復活

▲傑克兄弟牛排台北信義店內，有一台古老大型電玩遊戲機。（圖／路易莎集團提供）

傑克兄弟牛排館台北信義店 餐廳資訊

▲傑克兄弟牛排全新菜單一覽，超值早午餐198元起，熱美式喝到飽。（圖／記者蕭涵云攝） ▲傑克兄弟牛排菜單搶先看，主餐320元起、牛排540元起均附飲品。（圖／記者蕭涵云攝） 樂子the Diner薯條自由！壽星優惠「生日薯條免費送​​​​​​​」



美式餐廳「樂子the Diner」聯手美國馬鈴薯協會， 即日起至4月17日推出「薯不盡的樂子 Life’s Better with U.S. Potatoes」主題活動，開發多款以美國馬鈴薯為核心的創意料理。並首度與台灣新銳插畫IP「CHILL KINGDOM」跨界合作，將樂子瑞安店及桃園環球A8店打造 為期間限定主題門市。



實現薯條自由！針對3、4月生日壽星推出優惠，當日消 費滿1200元並加入會員，出示證件即可享有「 生日薯條免費送」並可無限續盤（用餐限時兩小時）。



▲樂子the Dinerg推出多款馬鈴薯新菜，壽星優惠「生日薯條免費送​​​​​​​」實現薯條自由。（圖／樂子提供）

美式餐廳「樂子the Diner」聯手美國馬鈴薯協會，

路易莎集團董事長黃銘賢今（26）日表示，併購「傑克兄弟牛排」，為餐飲版圖納入自己心中熱愛的美式餐廳，，還有主餐320元起、牛排540元起均附飲品；即日起9折開幕優惠，菜單價格、訂位資訊一次整理。路易莎董事長黃銘賢現場透露，自己熱愛美式餐廳，特別喜歡傑克牛排獨特懷舊的好萊塢風格，直言「過去很多人找我合作都拒絕，一知道傑克牛排要找人合作，馬上答應」。他分析，早午餐佔台灣未來商機約一千億，「路易莎要打造的是最厲害的早午餐內容」，加入新美式早餐潮流，如湯種麵包、大量生菜沙拉等更健康的飲食內容。路易莎旗下「傑克兄弟牛排」，全新菜單保留90％原有內容，只有主餐牛排部分減少一款、以增加黃銘賢指定推薦的「丁骨牛排」，招牌片燒嫩肩牛排6盎司540元，12盎司也僅960元，共維持8款牛排540元起；其他項目包括經典起司漢堡、烙鐵雞胸香料飯、紅酒燉牛肉，菜單陣容只增不減。開吃瑞可塔吐司、加州陽光大早餐、美式丹佛歐姆蛋、德州墨式開放餅、班尼迪克蛋等，還有「大豐收能量沙拉」、「農夫市集水果」、「燕麥堅果優格碗」均衡盤，都可以再升級加上脆煎培根、火燒雞丁、煙燻鮭魚等配料。並最大的不同，將是牛排餐搭配的麵包、甜點皆改由路易莎自製。，如增加堅果波特菇奶油牛肝菌麵、海鮮總匯燉飯等選擇，最低320元起；晚餐還有花枝拼盤、淡菜桶、豬排拼盤，方便多人聚餐搭配。尤其熱美式咖啡可續杯，將挑戰台北最高CP值。路易莎董事長黃銘賢透露，今搶先亮相的傑克兄弟牛排館台北信義店，「已經砸300萬特別重新修復並強化餐廳的懷舊空間」，掛上已故知名明星如麥可傑克森、瑪丹娜、貓王、回到未來、星際大戰和大白鯊等電影海報，搭配吉他樂器、霓虹燈招牌、古老裝飾與卡座沙發座位，他特別推薦體驗原本故障多年的古老大型電玩遊戲機！強調目前第一步先統整三店，同時啟動新菜單與早午餐；店舖升級的部分將因地制宜，他舉例「台中有草地區，預計將變身成啤酒打卡區，工程較大會停業整理（希望4月中前完成）；而高雄店在愛河邊，推薦好天氣坐在二樓很享受，預計會花更多錢把整個場館整理得更好（預計5月中前完工）。」地址：台北市信義區基隆路二段7號電話：02-2758-8081開幕優惠：即日起至4月12日消費享9折優惠。