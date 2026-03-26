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大研生醫昨（25）董事會決議實施庫藏股，買回區間為12.75元至33.8元，今（26）日股價一開盤即漲停鎖死在20元價位。另，將日前離世的前董事長張家銘追贈為榮譽董事長。大研生醫昨開董事會決議通過實施庫藏股買回7,500張，預計自2026年3月26日至5月25日，每股12.75元至33.8元區間內，自集中市場買回公司股票7500張，占已發行股份比重約0.93%。大研生醫盼藉庫藏股，展現公司對長期發展前景信心，並維護公司信用及股東權益。此外，董事會也通過配發去年第四季現金股利每股0.15元，以回饋股東長期支持。展望未來，大研生醫董事長林東慶表示：「對公司產品研發與國際市場布局深具信心，強化台灣與日本雙市場營運，穩健擴大品牌規模，為股東創造長期價值。」大研生醫2025年合併營收達18.9億元，獲利3.37億元，雙創歷史新高。因應股票分割面額變動影響，全年每股盈餘EPS為0.51元，若以分割前股數基準計算，2025年EPS實約為5.1元，成長動能強勁。延續去年的強勁力道，大研生醫2026年開局表現亮眼，今年前兩月合併營收達2.7億元，較去年同期成長36%。業績增長主要受惠於台灣市場穩健成長，以及新品策略與國際布局同步推進，展現營運持續向上的成長力道。產品方面，大研生醫跨足醫美級保養領域推出的外泌體保濕修護精華，以及納豆紅麴Q10等新品上市後市場反應良好，為整體營收帶來正向貢獻。在國際市場布局方面，日本市場以自營官網及Amazon平台為主要銷售動能，雙通路表現持續增溫。核心產品高濃度魚油產品在完成產能調整與供應鏈優化後，先前因供應受限而出現之缺貨情況已逐步改善，預期第二季起可恢復正常供貨，有助於回應日本市場持續高速成長的需求，並支撐後續營運發展。另外，昨日董事會全體出席董事無異議照案通過，考量大研生醫前董事長張家銘，致力於優化公司治理及推動各項重大業務發展，對經營與發展貢獻良多，追贈為榮譽董事長。