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今南部高溫飆破30度！入夜鋒面接近北台灣變天

晚間入夜鋒面接近，苗栗以北地區、北海岸及東部地區雲量增多降雨機率提高

明周五（27日）鋒面通過後、東北季風增強南下，白天苗栗以北地區、北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨，其他地區則保持多雲到晴

▲周五鋒面襲台，降雨範圍擴大，周六後回穩3天，下周清明連假前則有更強鋒面雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末晴朗暖到下周一白天！早晚溫差大要注意

▲今晚至明日受到鋒面影響降溫，周末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

最強春雨下周迎鋒面變天！清明連假前雨勢更猛

下周一（30日）入夜有新一波鋒面前緣水氣接近，北部轉多雲局部短暫陣雨。下周

二至下周三（3月31～4月1日）受鋒面系統再度影響，天氣轉不穩定

最強春雨鋒面將於下周二迎來，不但結構較先前鋒面完整，位置也較之前南壓，有機會移入到台灣北部陸地。