中央氣象署今（26）日清晨發布大雨特報，表示受東北季風影響，今日花蓮地區有局部大雨發生的機率。根據天氣風險公司天氣分析師黃國致、氣象專家林得恩表示，今晚入夜後鋒面接近，北部、東部地區降雨慎防短暫雷雨，明（27日）鋒面通過後東北季風增強，中部以北有較大雨勢。周末天氣趨於穩定，但在清明連假前、下周二（31日）起將有「最強春雨」鋒面襲來，北部及東北部再轉濕涼。
今南部高溫飆破30度！入夜鋒面接近北台灣變天
中央氣象署今早針對花蓮地區發布特報，針對近期天氣，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今日清晨上午各地偏涼，白天起東北季風減弱，北部地區氣溫稍回升，晚間入夜鋒面接近，苗栗以北地區、北海岸及東部地區雲量增多降雨機率提高，北部地區局部有短暫陣雨或雷雨，中部及東部地區有局部短暫雨。
明周五（27日）鋒面通過後、東北季風增強南下，白天苗栗以北地區、北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨，其他地區則保持多雲到晴；午後山區仍容易有局部短暫陣雨發生，前往山區的朋友請記得攜帶雨具；明晚入夜降雨情形漸趨緩，氣溫方面北部及東北部稍轉涼，高溫約降3至4度，中南部及東南部地區日間溫暖偏熱，夜晚清晨感受較涼。
周末晴朗暖到下周一白天！早晚溫差大要注意
黃國致進一步提到，周六至下周一（28～30日），由於東北季風逐漸減弱轉東南到偏南風環境，天氣逐漸穩定。周六新竹以北、北海岸、東部地區及大臺北山區多雲時陰局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
周日至下周一則只剩東部、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。氣溫也逐步回升，北部地區高溫可達28、29度，中部高溫可達30至32度，南部地區高溫可達32度，白天溫暖偏熱，但早晚溫差大，早出晚歸的朋友建議多帶件外套。
最強春雨下周迎鋒面變天！清明連假前雨勢更猛
下周天氣將又轉變，下周一（30日）入夜有新一波鋒面前緣水氣接近，北部轉多雲局部短暫陣雨。下周二至下周三（3月31～4月1日）受鋒面系統再度影響，天氣轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部地區、恆春半島及午後中南部山區也有局部短暫陣雨。北部及東北部再轉濕涼，高溫約降3至5度，中部地區高溫約降3至4度，南部地區高溫仍可達30度以上，南北天氣差異明顯。
另外，氣象專家林得恩也提醒，最強春雨鋒面將於下周二迎來，不但結構較先前鋒面完整，位置也較之前南壓，有機會移入到台灣北部陸地。氣象專家、天氣風險公司資深顧問吳聖宇則表示，預估從3月31日到4月3日間有春雨鋒面徘徊，中北部、東半部降雨機會高，尤其31日及4月2日注意局部較大雨勢，並有雷雨發生機會。
資料來源：天氣風險、中央氣象署、林老師氣象站、天氣職人-吳聖宇
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中央氣象署今早針對花蓮地區發布特報，針對近期天氣，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今日清晨上午各地偏涼，白天起東北季風減弱，北部地區氣溫稍回升，晚間入夜鋒面接近，苗栗以北地區、北海岸及東部地區雲量增多降雨機率提高，北部地區局部有短暫陣雨或雷雨，中部及東部地區有局部短暫雨。
明周五（27日）鋒面通過後、東北季風增強南下，白天苗栗以北地區、北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨，其他地區則保持多雲到晴；午後山區仍容易有局部短暫陣雨發生，前往山區的朋友請記得攜帶雨具；明晚入夜降雨情形漸趨緩，氣溫方面北部及東北部稍轉涼，高溫約降3至4度，中南部及東南部地區日間溫暖偏熱，夜晚清晨感受較涼。
黃國致進一步提到，周六至下周一（28～30日），由於東北季風逐漸減弱轉東南到偏南風環境，天氣逐漸穩定。周六新竹以北、北海岸、東部地區及大臺北山區多雲時陰局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
周日至下周一則只剩東部、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。氣溫也逐步回升，北部地區高溫可達28、29度，中部高溫可達30至32度，南部地區高溫可達32度，白天溫暖偏熱，但早晚溫差大，早出晚歸的朋友建議多帶件外套。
下周天氣將又轉變，下周一（30日）入夜有新一波鋒面前緣水氣接近，北部轉多雲局部短暫陣雨。下周二至下周三（3月31～4月1日）受鋒面系統再度影響，天氣轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部地區、恆春半島及午後中南部山區也有局部短暫陣雨。北部及東北部再轉濕涼，高溫約降3至5度，中部地區高溫約降3至4度，南部地區高溫仍可達30度以上，南北天氣差異明顯。
另外，氣象專家林得恩也提醒，最強春雨鋒面將於下周二迎來，不但結構較先前鋒面完整，位置也較之前南壓，有機會移入到台灣北部陸地。氣象專家、天氣風險公司資深顧問吳聖宇則表示，預估從3月31日到4月3日間有春雨鋒面徘徊，中北部、東半部降雨機會高，尤其31日及4月2日注意局部較大雨勢，並有雷雨發生機會。