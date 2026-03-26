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台中一中昨天傳出宿舍糾紛，有住宿生不滿morning call播放音質刺耳、節奏強烈的音樂，多次反映未果，舍務幹部昨晚竟透過廣播嗆聲「不想聽就包一包滾出宿舍，不是像沒爸沒媽、沒家教的對老子的歌指指點點，老子播什麼你們聽什麼」！引爆住宿生情緒。校方今表示，昨晚第一時間趕到現場時，學生們正一起高唱生日快樂歌，經溝通後實習幹部向全體同學表達歉意。考慮正值期中考期間，後續將進行教育輔導。根據住宿生在Threads反映，一名高一宿舍幹部幾週來持續播放音質不佳且尖銳的phonk音樂作為起床鈴聲，不少住宿生在「靠北中一中」社群平台表達不滿，問題仍未改善。昨晚該名舍幹突然透過宿舍廣播嗆聲「太大聲太小聲去跟舍監反應，會改進！不想聽可以包一包滾出宿舍，不是像沒爸沒媽、沒家教的對老子的歌指指點點，老子播什麼你聽什麼！」一番情緒性言論引爆住宿生怒火，據指出，大量正在準備期中考的住宿生聚集到宿舍一樓，欲與舍幹理論，舍幹驚慌逃離現場，場面一度混亂。台中一中今（26）透過新聞稿表示，昨晚事發生第一時間，學務主任及教官、校安人員趕赴現場處理。經師生溝通後，該名幹部已針對不當言論向在場及宿舍全體同學表達歉意。考慮正值期中考期間，主任請宿舍同學先回寢室休息，當下秩序已恢復正常。感謝同學們理性應對，學校後續將針對當事人與學生們進行教育輔導，並重點強化學生的情緒調適與溝通能力，避免類似事件再次發生。對於傳聞學生當場幹架、舍幹躲在旁邊哭，學務主任賴維平透露，他趕到時覺得蠻好笑的，因為考試壓力大，學生們聚在宿舍門口一起唱生日快樂歌，很有創意地用另類方式「鼓動情緒」，沒有網路形容的那些打架鬧事。至於是否處分該名實習幹部，校方會再討論。