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▲T+T推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」。（圖／華航提供）

▲創意蔬食料理小小樹食更換全新口味，包括豪華商務艙/商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」。。（圖／華航提供）

▲雙月食品社於特定區域航線豪華商務艙/商務艙端出「鮮蝦餛飩干貝膠原雞湯麵」，未來將陸續獻上「干貝雞肉魷魚螺肉蒜雞湯麵」及「麻油松阪豬麵線」。（圖／華航提供）

中華航空將在4月1日起與國內燒肉品牌「大腕燒肉」攜手，在台灣出發的區域限東南亞、兩岸及部分韓國航點，提供全艙等合作餐點。另外，T+T、小小樹食、雙月食品社新一季也推出全新菜色，要讓旅客在三萬英呎高空品嚐職人精心設計的美饌。「大腕燒肉」是老饕爭相品嚐的台灣名店，本次餐點以店內招牌餐點為靈感發想，特別為華航打造全艙等專屬料理。豪華商務艙/商務艙以「京都水菜干貝沙拉」淋上大腕胡麻醬汁點亮味蕾，主菜「牛小排佐芝麻米飯」軟嫩的肉質加上蒜泥畫龍點睛，是機上必嚐的海陸雙響組合。豪華經濟艙以「京都水菜鮮蝦沙拉」佐經典胡麻醬汁清爽開胃，主菜則是鹹香下飯的「奶油蒜味牛小排」令人食指大動。經濟艙則設計「芝麻水菜沙拉」作為開場，隨後迎來「和風牛肉飯」的撲鼻香氣，依照不同季度還有「和風豚肉飯」的選擇。特定航線豪華經濟艙、經濟艙推出「奶油蒜香雞腿排飯」。華航也持續與眾多星級品牌聯手推出新菜色，連6年獲米其林一星指南的亞洲料理餐廳T+T也將推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」，以香料風味為核心靈感，打造層次豐富南洋料理，滿足台灣出發至歐美及大洋洲等長程線旅客。另外，深受好評的小小樹食創意蔬食料理，也在新一季更換全新口味，包括豪華商務艙/商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」，透過烘烤、慢煮與濃郁醬汁的搭配，呈現溫暖且富有飽足感的蛋奶素料理。雙月食品社延續一貫的暖流，於特定區域航線豪華商務艙/商務艙端出暖心暖胃的「鮮蝦餛飩干貝膠原雞湯麵」，隨著時序更迭，也將陸續獻上「干貝雞肉魷魚螺肉蒜雞湯麵」及「麻油松阪豬麵線」等經典台灣味。至於過去旅客喜愛的星級饗宴「頤宮」、「米香」，可透過商務艙網路選餐點預訂品嚐；純淨蔬食「陽明春天」亦持續以在地、永續為理念，為茹素旅客精心安排每一份佳餚。