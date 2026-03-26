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一、連戰

▲立法院長韓國瑜2023年曾拜會連戰，連戰之子連勝文稱，父親身體狀況良好。（圖／翻攝連勝文臉書）

二、陳水扁

▲陳水扁除有尿失禁狀況、須包尿布外，身體並無太大狀況。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語粉專）

三、呂秀蓮

▲呂秀蓮曾罹癌，近年相當養生。（圖／記者陳明中攝，2024.03.19）

四、蕭萬長

▲新北市長侯友宜2024年競選總統時，曾拜會蕭萬長。（圖／翻攝侯友宜臉書）

五、吳敦義

▲吳敦義近來鮮少公開露面，粉專雖偶有更新，但都非近照。（圖／翻攝吳敦義臉書）

六、蔡英文

▲蔡英文卸任後仍相當活躍。（圖／翻攝蔡英文臉書）

前總統馬英九創立的馬英九基金會人事內鬥，前執行長、現為國民黨副主席的蕭旭岑遭逼退，蕭旭岑25日公開受訪，指馬英九很多事都忘記了，似乎暗指馬英九有失智狀態，而與馬英九同樣在2016年卸任的前副總統吳敦義，2019年輔選時公開現身，但疑似「定格」畫面也讓人擔心失智。《NOWNEWS今日新聞》整理歷年正副元首現今的身體狀況。台灣1996年首度民選總統，選出總統李登輝、副總統連戰，李登輝2020年7月已辭世。至於連戰，現年89歲。連戰妻子連方瑀2022年曾透露，連戰從2019年開始一連3年生了3場大病，先是心房纖維顫動，之後又罹患腎結石、攝護腺肥大和攝護腺癌，後來又發生小中風，一度住進加護病房15天才出院。之後連戰出席女兒連惠心的《臺灣通史》原文加白話文注釋新書發表會，以及「鑽石婚」暨90大壽時，都滿頭白髮坐在輪椅上。不過今年1月，連戰媳婦路永佳透露，連戰目前身體狀態穩定，雖然年事已高，但整體狀況良好，不僅吃得下、睡得好，精神也不錯。陳水扁2000年當選總統，當年年僅50歲，是史上最年輕總統，但現在也已76歲。他曾因案入獄，2012年被診斷有「重度憂鬱症合併焦慮及多重身體化症狀」，出現手抖、口吃、尿失禁狀況，2014年4月獲保外就醫迄今。2022年3月，陳水扁在台南市採訪「素伯仔」南元花園休閒農場董事長吳天素時，因尿袋曝光，引發討論，扁坦言，2012年因泌尿問題戒護就醫，發現不是功能性而是神經性引起，為了進一步檢查腦神經病變問題，再轉送醫學中心台北榮總治療，10年過去了，就這樣與尿袋共生，不知何時才可能恢復健康。今年81歲的呂秀蓮在2000年與陳水扁搭檔，首度當選副總統，是史上首位女性副總統。1974年，當時30歲的呂秀蓮罹患甲狀腺癌，雖開刀治療，但1985年又復發。不過她相當重視養生，不但勤於運動，2012年也開始吃素，健康狀況良好，成功與癌細胞共存超過40年。今年87歲的蕭萬長，2008年與馬英九搭檔獲選副總統，2012年卸任。蕭萬長在2011年確診肺腺癌第三期並接受治療後，至今身體狀況良好，他曾在受訪時分享，罹癌後除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，也多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。今年78歲的吳敦義，2012年當選副總統，2016年卸任，2017年曾任國民黨主席、2020年卸任。吳敦義2019年替藍委洪孟楷輔選時，被拍到身體搖晃、站不穩的情況，眼神呆滯、說不出話，面對問題更是放空數秒的畫面，最後在攙扶下一語不發離開。吳敦義之後強調，自己當天是在餐會喝多了。不過吳敦義近來也鮮少公開現身，國民黨重要場合，歷任黨主席聚首時，吳敦義也從未出席。今年70歲的蔡英文，2016年當選總統，是史上首位、也是目前為止唯一女總統，2024年卸任。2017年4月上任後首次進行健康檢查，報告顯示她整體健康情形良好，各項數值正常，身高163.5公分、體重62公斤、BMI 23.2，血壓與其他血液檢查皆無異常。