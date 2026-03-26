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合庫人壽2026年邁入第16年，雖然仍屬年輕壽險公司，但在2025年交出亮眼成績，以穩健財務體質、專注保障商品與貼心服務，在多變的金融環境中站穩腳步。面對IFRS 17新制即將上路與市場波動，合庫人壽仍持續聚焦「保障本質」與「保戶加值服務」，並長期投入家庭照顧者支持行動，逐步建立「有溫度的壽險公司」品牌形象。合庫人壽總經理藍年紳表示，2025年對公司而言是不平凡的一年。全球金融市場波動劇烈，加上匯率變動與保險會計制度轉換，都對產業帶來挑戰，但合庫人壽仍堅持「專注保障、財務穩健、保戶服務」三大原則，成功維持穩健成長。2025年合庫人壽總保費較前一年成長73%，新契約件數增加10%，顯示市場對保障型商品需求持續提升。在房貸壽險領域，合庫人壽市占率約36%，穩居全台第一。財務方面，淨值持續成長，資本適足率（RBC）達到約1900%至2000%，居業界前段班，展現強勁清償能力。同時公司淨推薦分數（NPS）達57.83分，遠高於一般企業30分的優良水準，反映保戶對服務品質的高度肯定。藍年紳指出，RBC代表保險公司的清償能力，也是長期保障的重要基礎。對年輕保戶而言，購買保單是一項長期承諾，最重要的是未來需要理賠時，公司能夠確實履行責任。合庫人壽因成立時間較晚，沒有早期高利率保單包袱，在面對新制時具備相對優勢，也能維持穩健經營策略。他強調，合庫人壽長期在校園宣導「保障優先」觀念，希望年輕世代理財時先建立風險防護，再進行投資配置。保險的本質在於保障，而保障的核心則是守護家庭，這也是公司經營的基本理念。在產品策略上，合庫人壽以簡單易懂為原則，提供房貸壽險、利變型商品、投資型商品及健康型保險等多元保障方案，希望讓保戶能清楚了解保障內容，避免過度複雜的設計。除了商品之外，合庫人壽也推動「安心守護計畫」，將保險服務延伸至生活層面。計畫內容包含顧問諮詢與居家支持服務，其中最具特色的是與中華民國家庭照顧者關懷總會合作推動的喘息服務與照顧支持方案，協助家庭照顧者減輕壓力。藍年紳表示，公司成立初期即思考如何回饋社會，最後選擇長期支持家庭照顧者族群。照顧者往往是支撐家庭的重要力量，一旦倒下，整個家庭都可能受到影響，因此提供支持具有重要意義。多年來合庫人壽每銷售一張壽險保單即捐助300元給家庭照顧者關懷總會，累計捐款已達3,300萬元。相關服務已累積超過5.7萬人次實體參與，線上服務則超過56萬人次。此外透過講座、讀書會及文化活動等形式，參與人次已超過35萬，並提供超過2萬杯「喘息咖啡」，讓照顧者能暫時放下壓力、獲得休息空間。在服務設計上，合庫人壽提出「友善照顧旅程」概念，依照不同階段提供支持。對於預備照顧者，公司提供資源資訊與宣導；新手照顧者則可獲得心理支持、資源盤點與服務連結協助；資深照顧者則可運用家庭會議與進階服務，協助安排照顧與財務規畫；照顧結束後的「畢業照顧者」，則鼓勵參與課程與分享經驗，形成互助網絡。其中「安心交代」服務也受到許多保戶肯定，當照顧者需短暫外出時，可透過合作單位安排專業人員協助照護，讓照顧者能安心處理個人事務。相關服務若為保戶三等親內家屬即可免費使用，成為許多家庭的重要支持。今年適逢「喘息學院」成立十週年，合庫人壽也提出未來發展願景。藍年紳表示，公司將持續推動「聰明照顧」理念，鼓勵照顧者善用政府與企業資源，避免因照顧而離開職場，降低家庭經濟風險。此外公司也積極推動「友善照顧職場」，讓員工能兼顧工作與家庭照顧需求，並透過內部實踐帶動企業文化。藍年紳認為，若企業能共同投入照顧支持體系，將能加速建立更完善的社會安全網。未來合庫人壽也將持續與政府長照政策接軌，朝向健康老化與在地安老目標發展，並透過運動、藝術與文化活動等「社會處方箋」，協助提升照顧者與長者的身心健康。藍年紳表示，合庫人壽雖然仍是一家年輕公司，但希望透過穩健經營、專注保障與多元服務，成為社會信賴的保險品牌，持續守護每一個家庭的未來。