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行政院經貿辦對於台美關稅談判成果豐碩，未料副總談判代表顏慧欣驚傳因病離世，享年53歲。而有網傳其生前受到長官排擠與不當管理。對此行政院今（26）日回應表示，對於顏慧欣病逝院長卓榮泰非常不捨，將核頒一等功績獎章，感念長年來對台灣的貢獻，生前並沒有聽到相關內容，將會進行了解。網傳顏慧欣生前受到長官排擠與不當管理，行政院發言人李慧芝表示，副總談判代表的離開，院長跟副院長都非常的心痛與不捨，尤其是非常感謝其付出。尤其是在跟美國談判期間，陸續完成國人交託給行政團隊的使命，值得全體國人給予最高的肯定。對於傳聞，李慧芝表示政院已經進行瞭解，院長也在日前備詢提到，這次談判團隊都付出了非常大的心力，也希望同仁們在工作時可以保持身心健康、保重身體。要特別說明的是，院長非常的不捨，將核頒副總談判代表一等功績獎章，感念其長年以來橫跨立院政府對台灣的貢獻，還有這一次台美關稅談判的卓著輔助。李慧芝說明，副總談判代表生前並沒有聽到相關內容，「我們都已經進行瞭解當中」。