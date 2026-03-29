線上串流平台Netflix每月都會公布最新上架片單，近日官方公布Netflix 4月片單，本次共有29部電影與影集上架，台灣恐怖電影《泥娃娃》、高分神片《鬥陣俱樂部》都將回歸，台灣原創影集《乩身》則將在清明連假前上架。《NOWNEWS今日新聞》整理Netflix 4月片單資訊，包含4月電影上架時間、4月影集上架時間，以及4月推薦片單，帶領觀眾快速了解什麼劇必追！
📍Netflix 2026年4月片單公布！「人生必看神劇」終於回歸
台灣Netflix於26日公布2026年4月最新片單，共有7部電影、22部影集上架，其中去年話題度超高的台灣恐怖電影《泥娃娃》、IMDb高分神片《鬥陣俱樂部》、經典日劇《長假》與《戀愛時代》等，都將重新登上Netflix平台。
不只如此，本次還有台劇《乩身》將於清明連假前登場，以及全新動畫《怪奇物語：1985故事集》再度回歸，讓一票用戶們期待度超高，興奮表示「天啊～有長假跟戀愛世代」、「鬥陣俱樂部人生必看耶！竟然又回來了」、「乩身超期待！連假可以來追了」、「動畫版：怪奇物語4月23上線，有點期待」。
📍Netflix 2026年4月片單推薦！精選4部影迷必追
🟡看柯震東化身三太子利刃！台劇《乩身》刻劃東方驅魔神話
Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編同名人氣漫畫與小說，結合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司共同演出。
劇情將講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，專門處理滯留人間的鬼魂與棘手靈異案件。辦案過程中案件愈發詭譎，眾人發現神秘大魔王「六梵」的邪惡計劃，主角將在贖罪、信仰與自我選擇中，正視無法逃避的宿命與使命。
🟡冰封暗影籠罩霍金斯鎮！《怪奇物語：1985故事集》揭開新篇章
長達10年的《怪奇物語》於今年初完結，但將以動畫版形式《怪奇物語：1985故事集》回歸，展現《怪奇物語》龐大的故事宇宙，劇情回到充滿秘密的霍金斯鎮，眾所喜愛的主角們伊萊雯、麥克、威爾、達斯汀、路卡斯和麥克絲將重新出現。
故事設定在真人影集第2季與第3季之間的1985年冬季，採用復古卡通風格，原班人馬將面對全新冬日冒險，冰封於大地之下的恐怖力量悄然甦醒，主角群將再度與時間賽跑、破解謎團。
🟡脅迫攀附捲入上流婚變！《怒嗆人生2》以黑色幽默看透人性
《怒嗆人生》是由Netflix推出的熱門黑色喜劇，劇情將延續第一季的「小事升級成瘋狂」風格，深入探討上流社會的矛盾與連鎖反應，由一對年輕夫婦捲入了老闆及其妻子的即將破碎的婚姻中，嘗試透過人情與脅迫手段，取得上流老闆的認可。一場充滿心機與黑色幽默的爭鬥中，將以更龐大的階級鬥爭，再度探討人性的憤怒與脆弱。
🟡拳拳到肉對抗惡勢力！《獵犬2》禹棹奐、李相二浴血征戰
《獵犬》改編自韓國同名網路漫畫，本季延續第一季故事，兩名拳擊手建優（禹棹奐飾）與偶真（李相二飾）瓦解高利貸集團後回歸，這次將目標轉為由金錢與暴力掌控的全球化地下拳擊聯盟，激烈的殊死搏鬥中，兩人再度面臨摯愛親友被威脅的危機，是一部拳拳到肉的熱血漫改劇。
📍Netflix 2026年4月新電影！7部片名、開播時間一次看
◼︎ 4月9日
《泥娃娃》
◼︎ 4月12日
《拳戰擂台：泰森福瑞vs阿斯蘭別克馬赫穆多夫》
◼︎ 4月15日
《星野源巡廻演唱會:POPVIRUS》
◼︎ 4月16日
《噤界：入侵日》
◼︎ 4月19日
《鬥陣俱樂部》
◼︎ 4月23日
《一槍定命》
◼︎ 4月24日
《巔峰獵獵殺》
📍Netflix 2026年4月新影集！22部片名、開播時間一次看
◼︎ 4月1日
《異獸魔都》第2季
◼︎ 4月2日
《愛你的凱蒂》第3季
《九條的大罪》
《乩身》
《冰之城牆》
《不可能的婚禮》
《Dr.STONE新石紀》第4季第3輯
◼︎ 4月3日
《獵犬》第2季
◼︎ 4月12日
《戀愛世代》
◼︎ 4月15日
《哆啦A夢》第1季
《航海王：Zou 1-3 》
《燃油車鬥魂》第3季
◼︎ 4月16月
《怒嗆人生》第2季
◼︎ 4月18日
《努力克服自卑的我們 》
◼︎ 4月19日
《WWE WrestleMania》第42季:2026直通長假
《長假》
◼︎ 4月20日
《可可瓜唱兒歌：大街小巷》第7季
◼︎ 4月22日
《秒殺愛情》
◼︎ 4月23日
《怪奇物語：1985故事集》
《逆轉狂籃》第2季
◼︎ 4月27日
《地獄占星師》
◼︎ 即將上架
《Girigo：奪命許願》
資料來源：Netflix、Netflix臉書
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台灣Netflix於26日公布2026年4月最新片單，共有7部電影、22部影集上架，其中去年話題度超高的台灣恐怖電影《泥娃娃》、IMDb高分神片《鬥陣俱樂部》、經典日劇《長假》與《戀愛時代》等，都將重新登上Netflix平台。
🟡看柯震東化身三太子利刃！台劇《乩身》刻劃東方驅魔神話
Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編同名人氣漫畫與小說，結合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司共同演出。
劇情將講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，專門處理滯留人間的鬼魂與棘手靈異案件。辦案過程中案件愈發詭譎，眾人發現神秘大魔王「六梵」的邪惡計劃，主角將在贖罪、信仰與自我選擇中，正視無法逃避的宿命與使命。
長達10年的《怪奇物語》於今年初完結，但將以動畫版形式《怪奇物語：1985故事集》回歸，展現《怪奇物語》龐大的故事宇宙，劇情回到充滿秘密的霍金斯鎮，眾所喜愛的主角們伊萊雯、麥克、威爾、達斯汀、路卡斯和麥克絲將重新出現。
故事設定在真人影集第2季與第3季之間的1985年冬季，採用復古卡通風格，原班人馬將面對全新冬日冒險，冰封於大地之下的恐怖力量悄然甦醒，主角群將再度與時間賽跑、破解謎團。
《怒嗆人生》是由Netflix推出的熱門黑色喜劇，劇情將延續第一季的「小事升級成瘋狂」風格，深入探討上流社會的矛盾與連鎖反應，由一對年輕夫婦捲入了老闆及其妻子的即將破碎的婚姻中，嘗試透過人情與脅迫手段，取得上流老闆的認可。一場充滿心機與黑色幽默的爭鬥中，將以更龐大的階級鬥爭，再度探討人性的憤怒與脆弱。
《獵犬》改編自韓國同名網路漫畫，本季延續第一季故事，兩名拳擊手建優（禹棹奐飾）與偶真（李相二飾）瓦解高利貸集團後回歸，這次將目標轉為由金錢與暴力掌控的全球化地下拳擊聯盟，激烈的殊死搏鬥中，兩人再度面臨摯愛親友被威脅的危機，是一部拳拳到肉的熱血漫改劇。
◼︎ 4月9日
《泥娃娃》
◼︎ 4月12日
《拳戰擂台：泰森福瑞vs阿斯蘭別克馬赫穆多夫》
◼︎ 4月15日
《星野源巡廻演唱會:POPVIRUS》
◼︎ 4月16日
《噤界：入侵日》
◼︎ 4月19日
《鬥陣俱樂部》
◼︎ 4月23日
《一槍定命》
◼︎ 4月24日
《巔峰獵獵殺》
◼︎ 4月1日
《異獸魔都》第2季
◼︎ 4月2日
《愛你的凱蒂》第3季
《九條的大罪》
《乩身》
《冰之城牆》
《不可能的婚禮》
《Dr.STONE新石紀》第4季第3輯
◼︎ 4月3日
《獵犬》第2季
◼︎ 4月12日
《戀愛世代》
◼︎ 4月15日
《哆啦A夢》第1季
《航海王：Zou 1-3 》
《燃油車鬥魂》第3季
◼︎ 4月16月
《怒嗆人生》第2季
◼︎ 4月18日
《努力克服自卑的我們 》
◼︎ 4月19日
《WWE WrestleMania》第42季:2026直通長假
《長假》
◼︎ 4月20日
《可可瓜唱兒歌：大街小巷》第7季
◼︎ 4月22日
《秒殺愛情》
◼︎ 4月23日
《怪奇物語：1985故事集》
《逆轉狂籃》第2季
◼︎ 4月27日
《地獄占星師》
◼︎ 即將上架
《Girigo：奪命許願》