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通膨與高油價帶動電動車換車潮，也挹注充電營運市場動能。三地能源指出，車主最大的痛點，從找不到充電站變成要常常切換不同營運商App，因此旗下子公司特爾電力啟動「充電任意門計畫」，，讓車主未來只需透過單一介面，即可享受「看見站點即可充」的直覺體驗。TAIL特爾電力是全台前三大充電點營運商（CPO），已在全台建置共143座環島充電站、提供超過400支充電槍，會員人數達10萬人次，佔CCS電動車車主的80％。特爾電力認為，未來充電樁營運商的核心競爭力不在於封閉競爭，而在於建立互聯互通的整合能力，因此積極推動跨網直充整合。「充電任意門計畫」秉持充電服務不應受單一品牌限制的理念，致力透過系統整合與資源共享，大幅降低車主重複下載與註冊的數位門檻。隨著電動車應用場景持續擴展，在純電生活的未來藍圖中，充電服務將從單一站點營運，進一步轉型為結合車廠、租賃與多元場域的整合型服務平台。特爾電力作為台灣賓士充電生態圈的特約營運夥伴，賓士車主僅需透過Mercedes-Benz Pass賓士暢行App，即可直接啟動特爾電力充電樁，並享受自掛牌起三年七折的專屬充電禮遇，將高品質充電服務深度嵌入豪華品牌車主的移動生活特爾電力把觸角延伸至需求龐大的電動車租賃與短期用車市場，進一步拓展「充電任意門計畫」應用場景，接下來將攜手格上租車，針對租賃與商務客群推出極簡化充電服務。透過隨插即充與費用整併的創新整合，承租電動車的車主可告別啟動設備與結帳的繁瑣流程，提升電動車使用便利性。