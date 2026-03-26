通膨與高油價帶動電動車換車潮，也挹注充電營運市場動能。三地能源指出，車主最大的痛點，從找不到充電站變成要常常切換不同營運商App，因此旗下子公司特爾電力啟動「充電任意門計畫」，，讓車主未來只需透過單一介面，即可享受「看見站點即可充」的直覺體驗。
TAIL特爾電力是全台前三大充電點營運商（CPO），已在全台建置共143座環島充電站、提供超過400支充電槍，會員人數達10萬人次，佔CCS電動車車主的80％。
特爾電力認為，未來充電樁營運商的核心競爭力不在於封閉競爭，而在於建立互聯互通的整合能力，因此積極推動跨網直充整合。「充電任意門計畫」秉持充電服務不應受單一品牌限制的理念，致力透過系統整合與資源共享，大幅降低車主重複下載與註冊的數位門檻。
隨著電動車應用場景持續擴展，在純電生活的未來藍圖中，充電服務將從單一站點營運，進一步轉型為結合車廠、租賃與多元場域的整合型服務平台。特爾電力作為台灣賓士充電生態圈的特約營運夥伴，賓士車主僅需透過Mercedes-Benz Pass賓士暢行App，即可直接啟動特爾電力充電樁，並享受自掛牌起三年七折的專屬充電禮遇，將高品質充電服務深度嵌入豪華品牌車主的移動生活
特爾電力把觸角延伸至需求龐大的電動車租賃與短期用車市場，進一步拓展「充電任意門計畫」應用場景，接下來將攜手格上租車，針對租賃與商務客群推出極簡化充電服務。透過隨插即充與費用整併的創新整合，承租電動車的車主可告別啟動設備與結帳的繁瑣流程，提升電動車使用便利性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
特爾電力認為，未來充電樁營運商的核心競爭力不在於封閉競爭，而在於建立互聯互通的整合能力，因此積極推動跨網直充整合。「充電任意門計畫」秉持充電服務不應受單一品牌限制的理念，致力透過系統整合與資源共享，大幅降低車主重複下載與註冊的數位門檻。
隨著電動車應用場景持續擴展，在純電生活的未來藍圖中，充電服務將從單一站點營運，進一步轉型為結合車廠、租賃與多元場域的整合型服務平台。特爾電力作為台灣賓士充電生態圈的特約營運夥伴，賓士車主僅需透過Mercedes-Benz Pass賓士暢行App，即可直接啟動特爾電力充電樁，並享受自掛牌起三年七折的專屬充電禮遇，將高品質充電服務深度嵌入豪華品牌車主的移動生活
特爾電力把觸角延伸至需求龐大的電動車租賃與短期用車市場，進一步拓展「充電任意門計畫」應用場景，接下來將攜手格上租車，針對租賃與商務客群推出極簡化充電服務。透過隨插即充與費用整併的創新整合，承租電動車的車主可告別啟動設備與結帳的繁瑣流程，提升電動車使用便利性。