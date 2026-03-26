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行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨日在立法院備詢時表示，6月底前會大幅調整公務員專業加給表，同時也向行政院爭取今年度軍公教調薪機會。對此行政院今（26）日回應表示，有關軍公教是否加薪，向來都會考慮到經濟成長率、平均國人所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準與政府的財務負擔等指標進行綜合考量，政府將會審酌軍公教員工待遇審議委員會所提建議，再來進行綜合性評估。對於蘇俊榮昨日鬆口將爭取軍公教今年調薪，行政院發言人李慧芝表示，政府非常感謝軍公教所有同仁的努力，也帶動民間企業提高薪資，因此在蔡英文政府到總統賴清德上任，政府分別在2018、2022、2024以及2025年為軍公教來加薪。累計的加薪幅度是14.7%。近年來也是持續提升各項的專業加給。有關軍公教是否加薪，李慧芝說明，向來都會考慮到經濟成長率、平均國人所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準與政府的財務負擔等指標進行綜合考量，政府會審酌軍公教員工待遇審議委員會根據財經相關指標所提的建議，再來進行綜合性的評估。