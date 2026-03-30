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「非核家園」納入黨綱 奠定能源路線（1986-1999）

▲2021年核四商轉公投結果，不同意仍大於同意票數，最終公投未通過收場。而儲存在電廠內的燃料棒，也已從台灣運回美國，核四廠興建爭議正式走入歷史。（圖／擷取自台電網站）

核四停建與復工的拉鋸（2000-2007）

馬英九「以核減碳」與福島核災轉折（2008-2015）

▲總統蔡英文2021年12月18日赴秀朗國小投下公投票。（圖／民進黨提供）

能源轉型與社會公投（2016-2021）

非核家園到能源轉型（2023-2026）

2025年5月17日隨著核三2號機組運轉執照到期，台灣正式邁入非核家園。不過，在停止運轉前，藍白立委以人數優勢成功修改核管法，將其中一條「執照屆滿前5至15年前要提出延役申請」的限制刪除，埋下核電廠重啟可能。日前，總統賴清德鬆口，經濟部評估後，認為核二、核三廠具備重啟條件，台電已在重啟程序中，並在本月27日送出核三廠再運轉計劃至核安會審查。此舉引發綠營反核支持者的不滿，甚至跑到黨中央抗議，質疑難道台灣要走回頭路，從反核變「返核」？畢竟民進黨的反核之路，從1986年開始至今，已經有40年，因此《NOWNEWS今日新聞》特別回顧民進黨過去反核的心路歷程。隨著經濟的進步，台灣用電量增加，因此跟上世界腳步，台電興建了三座核電廠進行商轉。但1979年美國發生三哩島核外洩事故、1986年俄羅斯發生車諾比事件，引發民眾對核電的恐慌與反對。根據民進黨政策委員會的紀錄，綠營從創黨以來就堅持「非核家園」的理念，因此1986年11月10日將該精神列入黨綱，「主張積極開方替代能源，反對核能發電機組，限期關閉有的核電廠。」1991年，時任民進黨律師的林義雄和退休公務員張國龍等人，創立「核四公投促進會」，利用徒步方式在全台進行宣傳「核四公投千里苦行」行動。1994年，民進黨立院黨團組國會觀察團赴貢寮當地進行觀察、聲援核四廠興建住民投票，並封殺核四預算，強烈表達拒絕興建核四立場，同時推動公投法立法，期望藉由公投達到廢核四之目的。最後在台北縣長尤清支持下，5月22日終於成功舉辦核四公投，投票率58.3%，反對興建核四票數高達96%。1996年，時任台北市長陳水扁也在北市舉辦核四公投，投票率為58％，其中反核佔53％，擁核佔46％。同年5月，立法院以76票比24票通過民進黨委員張俊宏等所提「廢止所有核電廠興建計畫」案，並在10月號召全民加入反核運動，反對國民黨強行通過核四覆議案。對於民進黨的反對，當時身為執政黨的國民黨根本不甩，1999年行政院原子能委員會核發核四建照，綠營動員全黨公職參加328反核大遊行，由林義雄主席擔任總領隊，發表「台灣承受不起任何一次的核能災變！」聲明。民進黨在2000年首度執政，時任總統陳水扁當選後，承諾會停建核四，並在10月27日與時任國民黨主席連戰進行會談。扁連會結束不到一小時，行政院閃電宣布停建核四，落實「非核家園」政策，引發嚴重的朝野衝突、股市大跌，也因為工程需解約，國庫得支付高額的國際賠償損失慘重。最後，核四短暫停工110天後，2001年2月13日，因民進黨立院席次未過半，行政院、立法院達成復工協議。隔天，核四正式復工，成為台灣能源政策史上重大的政治事件。雖然，陳水扁表態要在2003年完成核四公投，並達到非核家園的目的，但相關提案在立法院的程序委員會，被國親兩黨聯手封殺，但綠營追求非核家園的信念並沒因此消失。2008年，台灣再度政黨輪替，時任總統馬英九積極推動核電，並將核能視爲減碳重要路徑，主張核一、二、三廠延役並續建核四。2011年日本福島爆發核電廠意外，民進黨立院黨團要求核四馬上暫停停工，將防震係數提高到九級地震的等級，並對核一、二、三廠總體檢。同年3月，民進黨公布民調，有50.6%的民眾對於台灣核電廠管理沒信心，只有37.2%有信心；另有76.5%認為核四廠應停工體檢、18.6%認為不需停工。就怕核能成為危害台灣安全的未爆彈，時任黨主席的蔡英文拋出「2025非核家園」計畫，盼透過尋找替代能源、提升發電效率、節約能源、產業結構調整等，讓台灣在2025年不必再依賴核能發電。台灣反核輿論高漲，2014年，林義雄展開絕食抗議，最後迫使馬英九政府以「封存」的名義停建核四。同年11月24日，宜蘭人文基金會和環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟成立非核家園大聯盟，希望把台灣打造成安全永續的國度。2016年政黨輪替，時任總統蔡英文上任，明定2025年達成非核家園，並火速啟動大規模能源轉型。除了積極大幅提升綠能包括太陽能、風能發電占比，也逐步降低燃煤發電，增加天然氣發電比例。2017年在立法院三讀通過電業法修正案，將第95條內容明定：「核能發電設備應於2025年以前，全部停止運轉」 。蔡英文也宣布再生能源占比要在2025年達到20％ 、 天然氣50％、燃煤 30％的發電結構，且能穩定供電」 ，行政院將結合社會各界力量全力以赴，達成目標。最後，2021年的核四商轉公投，不同意得票率52.84%大於同意票47.16%，最後因投票人數並未超過最低投票門檻且同意票數未高於不同意票數，因為公投未通過。而核四最後一批燃料棒也已運回美國，讓核四走入歷史。2025年5月17日隨著核三2號機組運轉執照到期，台灣正式邁入非核家園。不過，在停止運轉前，藍白立委以人數優勢成功修改核管法，將其中一條「執照屆滿前5至15年前要提出延役申請」的限制刪除，埋下核電廠重啟可能。台灣在AI、半導體產業快速發展，對電力的需求大增，加上全球淨零排放的趨勢，總統賴清德日前表示，經濟部評估後，認為核二、核三廠具備重啟條件，台電已在重啟程序中，並在本月27日送出核三廠再運轉計劃至核安會審查。雖然賴政府強調，核二、核三廠的重啟條件需達到「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，但在理想與現實拉鋸下，民進黨反核之路即將走入新篇章。