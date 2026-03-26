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中東戰火持續燒，使得石油、天然氣價格上漲，也推動塑化原料成本跟著漲，激勵塑化股今（26）日表現強勢，台聚集團旗下台聚、亞聚、台達化今日漲停鎖死，華夏則強漲逾7%，成為盤面焦點。台聚、台達化今日早盤急拉漲停鎖死，台聚成交超過2.4萬張大量。而亞聚早盤亮燈漲停，雖盤中小幅震盪，但收盤再度飆上漲停板鎖死，氣勢如虹。華夏盤中也一度攻上漲停板，但午盤漲勢回落，漲逾7%。亞洲乙烯每噸報價上漲到1280美元，上游原料波動，中下游加工業者來不及反映，造成這一波亞洲石化紛紛向客戶發出「不可抗力」（Force Majeure），台塑四寶除了南亞尚未發出此一通知，其他三家都已發出，這也意味塑化產品從上到下，第二季之後都將面臨供應減少局面。預期心理反映近期塑膠袋搶貨上，百美元油價所引發潛在通膨壓力，也會改變亞洲地區塑化產業結構。過去幾年，中國煉化一體廠大舉投入，又有相對便宜俄羅斯原油為原料後盾，肆無忌憚產能大開，又有美國關稅議題，亞洲地區中下游塑化產競爭激烈。台塑虧損百億元，而台化更是上市以來首度虧損，股價表現疲弱。目前百美元原油，削弱中國低價原油成本競爭，並回頭調整政策，淘汰過剩石化產能，以PVC為例，自今年4月取消13%出口退稅，淘汰電石法PVC產能，產業結構獲得改善，PVC廠商報價也走揚。如今戰爭之下，塑化產業景氣自谷底翻揚，法人表示，塑化產業為景氣循環股，可以每股淨值作為股價評價標準，當景氣衰退時，股價可能跌破淨值，而景氣反轉，就是向淨值靠攏，隨著景氣改善，逐步提高股價淨值比評價區間。