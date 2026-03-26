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▲吳蕾幫客人施打肉毒桿菌影片網路瘋傳。（圖／Threads@rain_tsai）

IG擁有上萬粉絲、總是自稱醫美諮詢師的網美吳蕾，去年9月才因為吸毒被抓，沒想到近日又爆出「無照當密醫」爭議，他遭到前助理爆料私自幫人把肉毒桿菌，還在髒亂的地方隨意幫客人配藥，且她還在社群上傳無照幫客人打針的影片，犯罪證據在全網瘋傳。31歲的吳蕾在社群上自稱「高端醫美諮詢師」，表示自己只幫忙做醫美療程規劃就可以年收千萬，吸引上萬名粉絲追蹤，沒想到近日她卻遭到前助理指控「無照施作醫療行為」，不僅私下替客人打肉毒桿菌，且藥物是在混亂的地下室中調配，而她為客人非法施作的證據影片也在網路瘋傳，若內容屬實，她的行為可依《醫師法》最重處5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、150萬元以下台幣罰金。而這並不是吳蕾第一次登上社會版面，她去年底就曾因為持有毒品遭到警方搜查，當時在住處查出大麻煙彈、搖頭丸、大麻煙斗等非法藥物，後來被以《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，當時她在社群就已經自稱專營醫美行業，不過經過調查後發現她所開設的公司只是化妝品批發業，並沒有醫療或醫美診所資格。事件曝光後，網友也紛紛留言狠酸，「根本不是醫美，是拿臉在賭」、「年收千萬人設直接翻車」、「之前涉毒現在又爆密醫，太誇張」；更有曾經的受害客人出面留言，「之前被她當過白老鼠，結果打完鼻子山根直接歪掉」，過去的漂亮形象直接一夕接盤，令人唏噓。