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台中市西屯區環中路二段今（26）日上午發生一起死亡車禍，一名21歲郭姓女子騎機車上班途中，與一輛準備右轉的大貨車發生碰撞，送醫搶救後仍宣告不治，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。警方調查，事故發生於上午時段，郭女騎機車沿環中路直行，與同向由48歲許姓男子駕駛、準備右轉進入物流公司的營業大貨車，在路口附近發生碰撞。撞擊力道猛烈，郭女當場人車倒地，頭部出現嚴重撕裂傷，且胸部疑似遭車輛輾壓，現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。警消人員獲報趕抵時，郭女已無呼吸心跳（OHCA），隨即實施心肺復甦術，並緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，但仍因傷勢過重，於近中午宣告不治。家屬接獲通知趕赴醫院，得知噩耗後情緒崩潰，悲痛不已。肇事的許姓駕駛表示，當時正準備右轉進入公司，車輛右後方突然傳來巨響，下車查看才發現機車倒地、騎士已倒臥血泊中，對事故發生原因感到錯愕。後方目擊者指出，貨車當時有打右轉方向燈，但不明原因，直行的郭女未能閃避，直接撞上貨車右後側。警方初步檢測，許男酒測值為零，無酒駕情形；郭女部分已報請檢察官抽血檢驗。後續將調閱監視器及行車紀錄器，釐清貨車轉彎時是否涉及「內輪差」視線死角，以及機車是否有超速或未注意車前狀況等因素，以進一步判定肇事責任。警方呼籲，大型車輛轉彎時易產生視線死角，機車騎士應保持安全距離，避免行駛於大車側邊，以降低事故風險。